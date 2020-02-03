DFG'den ocak ayı raporu: 4 gazeteciye 21 yıl 6 ay hapis verildi

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) ocak ayı raporunda, 1. Yargı Paketi sonrası basın kurumları ve gazetecilere yönelik baskılarda bir değişiklik yaşanmadığını, yılın ilk ayında 4 gazeteciye 21 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildiğini açıkladı.

DFG, "Ocak 2020 Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu"nu açıkladı. "2020 yılının ilk ayında da basına ve gazetecilere yönelik baskılar devam etti. Basın emekçileri yılın ilk ayında engelleme ve sorunlarla karşı karşıya kaldı. Birçok gazeteci hakkında dava açıldı, birçok gazeteciye ceza verildi" denilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"2019 yılında getirilen 1. Yargı Paketi ile sözde gazeteciler ve basın kurumlarıyla ilgili kimi düzenlemelerde yapıldı. Ancak bu konuda hiçbir değişiklik yaşanmadı. Yine basın kurumlarına yönelik saldırılar ve zorluklar sürdü, gazeteciler işlerinden edildi. Bu politikalarla iktidara yönelik tek bir muhalif sesin bile çıkmasını engellemeyi amaçlanıyor. Bu nedenle muhalif yayın yapan gazetelere ilan ambargosu uygulandı. 'Tek tip' manşetin dışına çıkan ve farklı haberleri manşetine taşıyan gazeteler hakkında davalar açıldı, basın emekçileri hakkında soruşturmalar açıldı. İktidarın kalemşörlüğünü yapmayarak, özgür basın geleneğini sürdüren bine yakın gazetecinin sarı basın kartları iptal edildi. Yükselen tepkiler üzerine geri adım atılarak, sarı basın kartları tekrar aktif edildi. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kartlarla ilgili değerlendirme sürecinin devam ettiği açıklandı. İktidara göre; iktidar propagandası yapmayanlar gazeteci değildir. Bununla 'tek tip' basın oluşturulmak isteniyor. Bu uygulamalardan dolayı Türkiye’de basının özgürlüğünden söz edilemez. Türkiye her gün basın özgürlüğü noktasında geriye doğru gidiyor"

"ÖZGÜR ÇALIŞMA ORTAMI"

Basına yönelik baskı ve engellemelerin sonlandırılması, basın üzerinde özgür çalışma ortamının sağlanmasının talep edildiği raporda, "Basın özgürlüğünü sağlayana kadar mücadelemizin kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyoruz" ifadesine yer verildi.

4 GAZETECİYE 21 YIL HAPİS

Raporda, yılın ilk ayında, 2 gazeteci hakkında dava açıldığı, 12 gazetecinin yargılanmasına devam edildiği, 4 gazeteci hakkında 21 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildiği, tutuklu 2 gazetecinin tahliye edildiği, bine yakın gazetecinin sarı basın kartı iptal edildiği ve tepkiler üzerine tekrar aktifleştirildiği, 7 gazeteci işinden olduğu kaydedildi. (Diyarbakır/MA)

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