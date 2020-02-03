Öğretmenin Erbakan paylaşımına sürgün cezası

Şırnak’ın Silopi ilçesinde görev yapan öğretmen S.A. 54’ncü Hükümetin Başbakanı Necmettin Erbakan’ın sözlerini paylaştığı için önce 1 yıl süreyle kademe ilerleme durdurma cezası aldı. Daha sonra S.A. Silopi’den kilometrelerce uzak bir beldeye sürgün edildi. S.A., yürütmenin durdurulması için Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’na başvuruda bulunarak, “İdarecileri şikayet ettiğim için cezalandırıldım” dedi.

ZAMLARA TEPKİ GÖSTERDİ DİYE…

S.A., yıllar önce Erbakan’ın benzin ve mazot için yapılan zamlara ilişkin söylediği, ‘Siz trafik memuru musunuz yoksa otomat düğmesi mi?’ sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ayrıca S.A., şair Neyzen Tevfik’in bir şiirinden de alıntı yaparak zamlara tepki gösterdi. Bunun üzerine idare S.A. hakkında soruşturma başlattı. İdare, S.A.’ya ‘Bu paylaşımı yapmanızdaki maksat nedir’ diye sordu. S.A., verdiği ifadede bu sözleri zamlara karşı söylediğini belirtti. Bu yanıtın üzerine S.A.’ya ilginç bir soru daha soruldu: “Paylaşımınızda ‘otomat düğmesi misiniz’ derken kimi kastettiniz?” S.A. da bu sözlerin kendisine ait olmadığını Erbakan’ın daha önce söylediği sözler olduğunu, burada ekonominin kötü gidişatını eleştirdiğini ve bu sözlerle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı kastettiğini söyledi.

ÖNCE CEZA ALDI SONRA SÜRGÜN EDİLDİ

S.A. sosyal medyadaki bu paylaşımları nedeniyle önce 1 yıl kademe ilerleme durdurma cezası aldı, sonra da Silopi’den kilometrelerce uzaktaki bir beldeye sürgün edildi. S.A., aldığı cezaların ardından Mardin İdare Mahkemesi’ne ve Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’na yürütmenin durdurulması için başvuruda bulundu.

“İDARECİLERİ ŞİKAYET ETTİĞİM İÇİN CEZALANDIRILDIM”

S.A. buraya yaptığı başvuruda okul idarecilerinin mobbing’ine maruz kaldığını anlattı. S.A. başvurusunda şunları söyledi: “Hakkımda soruşturma açılmasına neden olan husus Şırnak İli, Silopi İlçesi, Silopi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi idarecileri tarafından uygulanan mobbing’i ilgili mercilere şikayet etmemdir. Hakkımda mobbing uygulayan idarecileri şikayet ettiğim için haksız ve asılsız suçlamaya maruz kaldım. Şahsıma yönlendirilen sorular tam anlamıyla niyet okumadan ibarettir, maksatlı olarak suç uydurularak ve art niyetli bir amaca yönelik hukuk ile bağdaşmayan bariz bir mobbing uygulamasıdır. Bana ait olmayan sözlerden şahsıma sorular sorularak hedef alınmış olmam ve devamında daha da ileri gidilerek başkalarının yaptığı yorumdan dahi sorumlu tutularak yorumun ait olduğu şahıs ile hiçbir tanışıklığımın olmamasına rağmen sanki o şahsın görüşlerini paylaşıyormuşum gibi bir algının oluşturulması, dillendirilmesi amacın ne kadar kötü bir niyet taşıdığının ve art niyetli bir olduğunun en bariz göstergesi.” (HABER MERKEZİ)