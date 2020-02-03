Metrobüste 11 yaşındaki çocuğa istismar iddiası: Şüpheli gözaltına alındı

Avcılar'da metrobüste annesi ile yolculuk yapan 11 yaşındaki çocuğu istismara maruz bıraktığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre istismar, dün saat 20.15 sularında meydana geldi. 11 yaşındaki B.D.K., annesi N.K. ile birlikte Beylikdüzü'ne gitmek için Avcılar'da metrobüse bindi. Metrobüsteki yolculardan Faslı olduğu belirtilen Hicham D., iddiaya göre çocuğu istismara maruz bıraktı. Anne N.K.'nin duruma tepki göstermesi üzerine yolcular, şüpheliyi darbederek Cihangir Durağı'nda metrobüsten indirdi. Yolcuların duraktaki güvenlik görevlilere teslim ettiği şüpheli, çağrılan polisler tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Hicham D., Avcılar Polis Merkezinde sorguya alındı. İstismara maruz bırakıldığı iddia edilen çocuk, annesi ve olayın tanığı olan H.Ç. adlı kadın, ifade için Avcılar Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (HABER MERKEZİ)

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