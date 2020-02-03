Ramis SAĞLAM

İzmir



İzmir'de "İki Buğday Başağı" başlıklı konser ve dans gösterisi seyircilerle buluştu. Gösteri 1922'den 1923 yılına kadar süren zorunlu göçü anlatıyor.

Birinci Dünya Savaşının bitişi ile başlayan süreç Osmanlı'nın daha da zayıflamasının ve Anadolu'nun işgali ile devam etmişti. İşgal sonrası başlayan direniş, kurtuluşla son bulmuştu. Fakat kısa bir süre sonra Anadolu' da yaşayan bir milyon 300 bin Yunan nüfus ile Yunanistan'da yaşan 700 bin Türk nüfusun karşılıklı olarak iki milyonu aşkın insanın zorunlu göçü 1922'den 1923 yılına kadar sürmüştü. Bu dönemi hem Yunanistan'da, hem de Türkiye’de yaşanmış acıları anlatan sayısız kitap, şarkı yazılmış, film çevrilmişti. Ardından büyük bir kültür mirasını bugünkü kuşaklara bıraktı.

"İki Buğday Başağı" konser ve dans gösterisi de 1922'den 1923 yılına kadar süren zorunlu göçü anlatıyor. Daha önce İstanbul'da ve yurtdışında defalarca kez sahnelenmiş olan "İki Buğday Başağı" İzmir'de de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde seyircilerle buluştu.

Gösteride İstanbul Devlet Operası Sanatçısı Soprano Pınar Temizel Çulha rebetikolar, Rumeli türküleri, Cumhuriyet dönemi tangoları ve klasik eserleri seslendirdi. Çulha'ya piyanoda Doç. Dr. Evren Kutlay, ritimde Devlet Operası Sanatçısı Bariton Niyazi Ölmez, kemanda İzmir Operası keman sanatçısı Can Güçkan eşlik etti.

Dans gösterilerinde ise Yunan Dansları Grubu olan Kakapedia dansçıları Kaan Temizel'in koreografileri ile sirtaki, zorba, zeybekiko, kasap, ada dansları, köy dansları, sollar ve şovlarla adeta seyirciyi büyüledi. Sanatçı Evrim Çetin zeybek performansı ile seyirciyi duygulandırırken, Kaan Temizel'e sahnede Kakapedia eğitmenleri Aslı Aktaş, Arzu Temizel, Bahar Düzdemir, Neslihan Eryol Erbaşı, Nursen Özbey Özkan, Zeynep Goralı İlkdoğan ve onlarca Kakapedia dansçısı eşlik etti. Kaan Temizel Solo zeybekiko performansıyla final yaptı. Gösterisi o dönemin yaşanmışlığına, hüzün ve coşkusuna tekrar götürmesiyle izleyiciden tam not aldı.

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