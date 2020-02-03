03 Şubat 2020 10:08
Son Güncellenme Tarihi: 03 Şubat 2020 10:13

Yıllık enflasyon yüzde 12,15; aylık enflasyon yüzde 1,35 oldu

TÜİK, Ocak 2020’ye ait enflasyon verilerini açıkladı. Resmi hesaplamalara göre, enflasyon yıllık bazda yüzde 12,15; aylık bazda yüzde 1,35 oldu.

GÜNCELLENDİ
pazar

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
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    Tüketici Fiyat Endeksi, 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,35; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,52 artış gerçekleşti.

    EN YÜKSEK ARTIŞ ALKOL VE TÜTÜNDE

    Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,66 ile eğlence ve kültür, yüzde 6 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 7,51 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 42,21 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 15,11 ile eğitim ve yüzde 15,01 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

    Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında azalış gösteren diğer gruplar ise, yüzde 1,44 ile ev eşyası, yüzde 0,25 ile haberleşme ve yüzde 0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,88 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 3,96 ile sağlık oldu.

    Ocak 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 125 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 25 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 268 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. (EKONOMİ SERVİSİ)

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