03 Şubat 2020 09:45

Bakırköy Cezaevi Kürtçe gazeteyi "anlaşılmayan dil" diyerek tutuklulara vermedi

Bakırköy Cezaevi Yönetimi, Xwebun gazetesini tutuklulara vermedi. Kararın gerekçesinde "dili anlaşılmadı" ifadesi dikkat çekti.

Bakırköy Cezaevi

Fotoğraf: MA

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    Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi Eğitim Kurul Başkanlığı çok sayıda kitap ve gazetenin tutuklulara verilmesini yasakladı. Cezaevi Yönetimi, Kürtçe Xwebun gazetesini "dili anlaşılmadı" diyerek tutuklulara vermedi.

    Mezopotamya Ajansında (MA) yer alan habere göre, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Eğitim Kurulu Başkanlığı, tutuklulara gönderilen gazete ve kitapları teslim etmemek için skandal kararlara imza attı. Çok sayıda kitap ve gazetenin engellenme kararı alındığı 16 Ocak 2020 tarihli kurul kararında üretilen gerekçeler dikkat çekiyor. Cezaevine posta yolu ile gönderilen 26 Aralık 2019 - 9 Ocak 2020 tarihli Yeni Demokrasi gazetesinde (sayı 51) yer alan "Faşizmin Ölüm Kusan Bombalarını Unutmayacağız!" başlıklı Roboski Katliamı’na ilişkin yazı, gazetenin tutuklulara verilmemesine gerekçe yapıldı. Eğitim Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında alınan kararda, "Yazının içerisinde güvenlik güçlerine karşı asılsız ve aşağılayıcı ifadelere yer verilerek Türkiye Cumhuriyeti Devletini katliamcı gibi göstererek asılsız ifadelere yer verildiğinden" şeklinde kararla, gazetenin cezaevine konulması engellendi.

    "KATLİAM" DEMEK ENGEL GEREKÇESİ

    Gazetenin verilmemesine gerekçe gösterilen bir diğer yazı ise "19 Aralık Katliamı'nın Hedefi İçerisi Değil Dışarısıydı" başlıklı 30 tutuklu/hükümlünün yaşamını yitirdiği, yüzlercesinin yaralandığı Hayata Dönüş" operasyonuna ilişkin yazı oluşturuyor. Kararda, “Devletin hayata dönüş adı altında yaptıkları iyileştirme ve provokasyonu önleme amaçlı yaptığı operasyonları katliam olarak nitelendirdiğinden, yine aynı yazıda ölüm oruçlarından övgüyle bahsederek terör örgütü propagandası yapıldığından, örgütsel yapıya özendirici içerikli yazılar mevcut olduğundan” ifadeleri dikkat çekiyor.

    GAZETEYİ KENDİ İMKANLARINLA TERCÜME ETTİR

    MA Muhabiri Sadiye Eser'e posta yoluyla gönderilen Kürtçe Xwebun gazetesi de engellenen yayınlar arasında. Eğitim Kurulu Başkanlığı, 23-29 Aralık ile 30 Aralık - 5 Ocak tarihli gazetelerin 2 sayısının Eser’e verilmeme gerekçesi ise şöyle:

    "Xwebun gazetesi tamamıyla Kürtçe olduğundan, basımı yapılan gazetenin dili anlaşılmadığı için içeriği bilinemediğinden, tutuklu Sadiye Eser’in gazetelerini yeminli tercümana tercüme ettirmesi halinde Eğitim Kurulu tarafından tekrar değerlendirileceğinden gazetelerin verilmemesine"

    Yayınları tercüme etmek cezaevi yönetiminin görevleri arasında olmasına rağmen, yönetim tercüme işini tutukluya yaptırmaya çalışarak, gazetenin girişini engellemeye çalışıyor.

    SMO'YA RESMİ ORDU MUAMELESİ

    Engellemelerden nasibini alan bir diğer gazete ise haftalık yayın yapan Atılım Gazetesi. Gazetenin 3 Ocak 2020 tarihli (Sayı: 408) 21’inci sayısında yer alan "Türkiye’nin Çeteleri Libya’da" başlıklı haberin engelleme gerekçesi sayıldığı kararda, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Libya’ya asker göndermesinden dolayı güvenlik güçlerine karşı asılsız ve aşağılayıcı ifadelere yer verilerek devletin birlik ve beraberliğine karşı haber içerikli yayınlar yapıldığından" ifadeleri yer alıyor.

    Söz konusu yazı incelendiğinde "çete" diye tabir edilenlerin Suriye’deki Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) olduğu görülüyor. Ancak kurul değerlendirmesinde TSK ile SMO’yu ayırt etmemesi, SMO’nun resmi orduymuş gibi değerlendirme yapması dikkat çekiyor.

    "DEVLETİ FAŞİST OLARAK NİTELENDİRMEK"

    Mücadele Birliği gazetesinin 25 Aralık 2019 - 8 Ocak 2020 sayısında yer alan "19 Aralık Katliamı için yazılamalar", "Zindanlara ihtiyaç duymayana kadar", "Silahsa silah, ölümse ölüm, korkmuyoruz" başlıklı yazılar da gazetenin verilmemesine gerekçe yapıldı. Kurul kararında, "Devletin terör örgütü mensuplarına karşı yapmış olduğu operasyonu katliam olarak öne süren ifadelere yer verildiğinden, 10'uncu sayfada bulunan ‘Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi’nden 19 Aralık Etkinliği" başlıklı yazıda devletin hayata dönüş adı altında yaptıkları iyileştirme ve provokasyonu önleme amaçlı yaptığı operasyonları katliam olarak nitelendirdiğinden, yine aynı yazıda ölüm oruçlarından övgüyle bahsederek terör örgütü propagandası yapıldığından, örgütsel yapıya özendirici yazılar mevcut olduğundan, son sayfada ise "Gunde Me Serekaniye Güncesi 1" başlıklı yazıda devleti faşist olarak nitelendiren, örgüt üyelerini övücü ifadelere yer verilerek anma içerikli yazılar var olduğundan, devletin birlik ve beraberliğine karşı örgütlenmeye teşvik ettiğinden" gerekçe gösterilerek verilmedi. (HABER MERKEZİ)

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