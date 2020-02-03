Irak İnsan Hakları Kurumu: Ekimden bu yana süren gösterilerde toplam ölü sayısı 556

Arap coğrafyasında geçen hafta: İdlib’de adım adım sona doğru

Suriye'nin İdlib kentinde artık sona yaklaşan çatışmalar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte ilan ettiği Filistin planı geçtiğimiz haftanın öne çıkan başlıkları oldu