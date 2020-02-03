03 Şubat 2020 12:24
Son Güncellenme Tarihi: 03 Şubat 2020 14:20

İdlib'de 5 asker ve bir sivil personel hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Suriye Ordusu'nun top atışı sonucunda 5 asker ve bir sivil personelin hayatını kaybettiği belirtildi.

GÜNCELLENDİ

Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL DÜNYA
    • Paylaş

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Suriye Ordusu tarafından yapılan topçu atışı neticesinde 5 asker ve bir sivil personelin hayatını kaybettiğini belirtti.

    Sabah saatlerinde MSB tarafından yapılan ilk açıklamada 4 askerin hayatını kaybettiğini, 9 askerin de yaralandığı belirtimişti. Öğleden sonra yapılan ikinci açıklamada ise yaralı olan bir asker ve bir sivil personelin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi fakat son durumda yaralı sayısından ya da yaralananların asker mi yoksa sivil personel mi olduğundan bahsedilmedi.

    MSB'den yapılan son açıklamada, İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Suriye Ordusu tarafından yoğun topçu atışı ile saldırıda bulunulduğu ifadeleri yer aldı.

    Açıklamada, "Meşru müdafaa kapsamında hedefler ateş altına alınmaya devam ediliyor. Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

    ERDOĞAN'DAN RUSYA'YA İDLİB MESAJI: ÖNÜMÜZÜ KESMEYİN

    "Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı" dolayısıyla Ukrayna'ya hareketi öncesinde basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

    "Şu anda zaten harekat devam ediyor. Tespit edilen 40'a yakın nokta şu anda sürekli operasyonun hedefleri arasında ve ilk belirlemelere göre de 30 ila 35 civarında karşı taraftan Suriyeli, o ekibin içerisinde, etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Fakat noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor. Özellikle Rus yetkili makamlarına da 'Burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın.' Çünkü burada biz bir taraftan şehit verirken, bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Şu anda biz F16'larımız da dahil olmak üzere fırtına obüslerimiz, toplarımız hepsi arazide MİT'in belirlemiş olduğu noktaları tamamen atış altında tutuyor." 

    Erdoğan, "Bu hadisenin ardından bir diplomatik girişim olacak mı? Rusya'yla bir görüşmeniz oldu mu veya görüşme planlanıyor mu?" sorularını, şöyle yanıtladı:

    "Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımız olsun MİT Başkanımız olsun Savunma Bakanımız olsun muhataplarıyla görüşme kanallarını şu anda aralıyorlar. Dışişleri Bakanımız zaten dün veya evvelsi gün bir görüşme yapmıştı. Ama bu arada çok daha önemlisi, bu süreçte eğer istediğimiz neticeyi alamazsak, tabii ki ben de muhatabımla görüşmek suretiyle burada artık işin ciddiyetini kendilerine özellikle ifade edeceğim. Ancak arazide gerek Rus gerekse bizim generallerimiz var. Generallerimiz sık sık görüşmeleri yapıyorlar ve yaptılar. Bu görüşmelere dayalı olarak da operasyonlarımızı sürdürüyoruz."

    Erdoğan, Türkiye'nin daha önceki saldırılar gibi bu saldırının da cevabını misliyle verdiğini ve vermeye de devam ettiğini söyleyerek şunları ifade etti:

    "Çok çok farklı bir şekilde orada gerek fırtına obüslerimizle, gerekse havadan F-16'larımızla şu anda oradaki belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor. Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temin için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır. Bir kez daha şehitlerimize Rabbimden rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum."

    RUSYA: SURİYE ORDUSU MEVZİLERİNE YÖNELİK SALDIRI TESPİT EDİLMEDİ

    Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye hükümet güçlerinin atışlarının hedefi olduğu sırada İdlib’deki eylemleri konusunda kendilerine bilgi vermediği belirtildi.

    Açıklamada “Türk birlikleri 2 Şubat’ı 3 Şubat’a bağlandığı akşam saatlerinde Rusya tarafına bilgi vermeden İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde hareket ettiler ve Suriye hükümet güçlerinin Serakib yerleşim biriminin batısındaki teröristlere yönelik saldırısının hedefi oldu” ifadeleri kullanıldı.

    Öte yandan TSK uçaklarının Rusya ordusunun İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde kontrol ettiği hava sahasını da ihlal etmediği belirtildi.

    EMEP: BARIŞ VE DEMOKRASİ İÇİN BÖLGEDEN ÇEKİLİN

    Emek Partisi (EMEP) hükümetin Suriye politikası sonucu 6 kişinin hayatını kaybetmesine dair yaptığı yazılı açıklamada, “İktidarı bu yayılmacı, çatışmacı, ihvancı dış politikaya son vermeye çağırıyoruz” dedi.

    Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:  

    Türkiye tarafından Rusya’nın yumuşak karnı olan Ukrayna’ya 200 milyon TL tutarında silah yardımı yapılacağı iddialarının ardından İdlib’de yaşanan ölüm ve yaralanmalar iktidarın Ortadoğu politikasındaki yanlışlarından ve fevri kararlarından kaynaklanmaktadır.

    Erdoğan ve tek adam yönetimi Suriye, Libya, Akdeniz başta olmak üzere yayılmacı, çatışmacı dış politikada ısrar ediyor. ABD, Rusya, İran, Avrupa ülkeleri ve Türkiye başta olmak üzere devletler, siyasi hesaplarını bölgenin yeniden paylaşımı politikalarında sürdürdüğü sürece bölge halklarına barış da gelmeyecek, huzur da. Bu devletlerin sözde çözüm için oturduğu her masadan çatışma ve gerilim çıkmaktadır. Herkesin kendi nüfuz üstünlüğünü ve kendi ganimetini düşündüğü bu zirvelerden halklara demokrasi ve barış çıkmamıştır, çıkmayacaktır. Berlin’de gerçekleşen son toplantıdan da çözüm çıkmamıştır; şimdiye kadar kurulan bütün masalar da yalan olmuştur.

    ABD ve Rusya arasında, birini diğerine karşı koz olarak kullanarak siyaset yapmaya çalışan Erdoğan bu siyasetin tıkandığı noktaya çoktan gelmiştir ve zararları bütün halkı etkilemektedir. İdlib’deki çatışmanın Erdoğan’ın Ukrayna ziyareti ile eş zamanlı çıkması tesadüf değildir.

    Çatışmaların son bulmasının, bölgede barış ve demokrasinin tesisinin yolu ABD, Rusya, Avrupa devletlerinin bölgeden çıkmasından, Türkiye, İran gibi bölge devletlerinin tüm güçlerini kendi sınırlarına çekmesinden geçmektedir. Siyasi iktidarın bölge politikalarındaki yanlış çizginin sonuçlarını tüm halkımız çekmektedir. İktidarı bu yayılmacı, çatışmacı, ihvancı dış politikaya son vermeye çağırıyoruz.

    KILIÇDAROĞLU: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun'' dedi.

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerini kullandı.

    (HABER MERKEZİ)

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Tatil sona erdi, okullarda ikinci yarıyıl başladı
    SONRAKİ HABER

    Ocak ayında 27 kadın öldürüldü
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Ocak ayı enflasyonu yüzde 12,15: Ücret-maaş zammı ilk ayda darbe yedi

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Yozlaşma ve çürümüşlüğün dibinde vergi kaçırmanın yol haritası!

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Birleşmiş Milletler, Cumartesi Anneleri ve bekçiler

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Yüzen barikat, batan insanlık

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Mücadelenin bedeli

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Kobe Bryant’ın ardından: Miras ve yüzleşme

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yine deprem
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Malatya’da bir bekçi diğer bekçiyi silahla yaraladı
    Malatya’da bir bekçi diğer bekçiyi silahla yaraladı

    İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan, Malatya’da bir kişiye müdahale eden bekçinin diğer bekçiyi vurması ve yaşanan şiddete dair Evrensel'e konuştu: Bekçilerin yetkileri artarsa bu olayların sıklığı artacak.

    AKP'nin Suriye politikasını ve İdlib'de yaşananları İskender Bayhan'la konuştuk
    AKP'nin Suriye politikasını ve İdlib'de yaşananları İskender Bayhan'la konuştuk

    AKP'nin Suriye politikasını, İdlib'deki Suriye Ordusu top atışı sonrası yaşanan ölümleri ve Rusya ile olan ilişkileri Gazeteci İskender Bayhan ile değerlendirdik.

    CHP ve HDP'den bekçi kanununa muhalefet şerhi
    CHP ve HDP'den bekçi kanununa muhalefet şerhi

    CHP ve HDP, bekçilere geniş yetkiler veren “Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi”ne muhalefet şerhi düştü.

    GÜNCELLENDİ
    İdlib'de 5 asker ve bir sivil personel hayatını kaybetti
    İdlib'de 5 asker ve bir sivil personel hayatını kaybetti

    Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Suriye Ordusu'nun top atışı sonucunda 5 asker ve bir sivil personelin hayatını kaybettiği belirtildi.

    Kızılay binası önündeki protestoya polis müdahalesi: 19 kişi gözaltına alındı
    Kızılay binası önündeki protestoya polis müdahalesi: 19 kişi gözaltına alındı

    Ankara'da, Başkentgaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfına bağış yapmasına tepki göstermek için Kızılay binası önünde yapılmak istenen eyleme polis kalkanlarla müdahale etti, 19 kişiyi gözaltına aldı.

    Jandarma, Berkin Elvan'ı kendi ölümünde kusurlu buldu
    Jandarma, Berkin Elvan'ı kendi ölümünde kusurlu buldu

    Mahkeme, Berkin Elvan davasında sanık polisin kusurunun araştırılmasını istedi. Jandarmanın hazırladığı raporda Berkin Elvan, kendi ölümünde "tali kusurlu" bulundu.

    Sendika hakkı için direnen VİP Tekstil işçilerine sınıf kardeşlerinden destek
    Sendika hakkı için direnen VİP Tekstil işçilerine sınıf kardeşlerinden destek

    Sendikalı oldukları için işten atılan VİP Tekstil işçilerinin direnişi 77 gündür soğuk havaya rağmen kararlı şekilde devam ediyor. İşçilere diğer fabrikalardaki sınıf kardeşlerinden destek de geliyor.

    Çorumlu soğan üreticileri soğan ihracatı kararının iptalini istiyor
    Çorumlu soğan üreticileri soğan ihracatı kararının iptalini istiyor

    Çorumlu soğan üreticileri, soğan ihracatında bakanlık tarafından alınan izin kararını protesto ederek, iki hafta içerisinde bu kararın iptal edilmemesi halinde mağdur olacaklarını dile getirdi.

    Çin’in yeni yılı kutlu olsun: Çinlilerle İrlandalılar fare yılını birlikte kutladı
    Çin’in yeni yılı kutlu olsun: Çinlilerle İrlandalılar fare yılını birlikte kutladı
    Acıları örten, mutluluğa açılan kapılar
    Acıları örten, mutluluğa açılan kapılar
    Yazar Hanım Koçyiğit: Karanlıktan çıkmak için her zaman bir yol var
    Yazar Hanım Koçyiğit: Karanlıktan çıkmak için her zaman bir yol var
    GÜNCELLENDİ
    12 şarkıda Barış Manço
    12 şarkıda Barış Manço
    Yazar Fatin Hazinedar: Masamın üstü bir 'harfiyat' alanı gibiydi
    Yazar Fatin Hazinedar: Masamın üstü bir 'harfiyat' alanı gibiydi
    Yaşamak fanatik bir düşünce hali
    Yaşamak fanatik bir düşünce hali
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İHD: Cezaevlerindeki hamile ve çocuklu kadınlar tahliye edilsin
    İHD: Cezaevlerindeki hamile ve çocuklu kadınlar tahliye edilsin

    İHD İzmir Kadın Komisyonu, cezaevlerinde olan hamile ve çocuklu kadınların tahliye edilmelerini talep etti.

    İzmir'de gevrek ve boyoza yüzde 16 zam
    İzmir'de gevrek ve boyoza yüzde 16 zam

    İzmir'de gevrek, boyoz ve poğaçaya yüzde 16 zam yapıldı, ortalama 1,5 TL olan ürünlerin fiyatı 1,75 TL'ye yükseldi.

    Genel İş İzmir 7 No'lu Şube üyesi işçilerden depremzedelere örnek dayanışma
    Genel İş İzmir 7 No'lu Şube üyesi işçilerden depremzedelere örnek dayanışma

    Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube üyesi işçiler, depremden dolayı mağduriyet yaşayan sınıf kardeşlerine ulaştırılmak üzere Dersim’in Pertek ilçesine battaniye gönderdi.

    İzmir'de "İki Buğday Başağı" gösterisi seyircilerle buluştu
    İzmir'de "İki Buğday Başağı" gösterisi seyircilerle buluştu

    İzmir'de "İki Buğday Başağı" isimli konser ve dans gösterisi seyircilerle buluştu. Gösteri 1922'den 1923'e kadar süren zorunlu göçü anlatıyor.

    Sağlıkta Şiddet
    Sağlıkta Şiddet

    Türkiye’de her gün 30 sağlık çalışanı şiddet görmektedir. İzmir’de de son aylarda 3 hekim arkadaşımız ard arda hasta ya da yakınlarınca şiddete maruz kaldı.

    ŞPO İzmir Şube Başkanı Kocaer: Kamu alanına imar izni rant yönünde değişimdir
    ŞPO İzmir Şube Başkanı Kocaer: Kamu alanına imar izni rant yönünde değişimdir

    Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, İzmir Alsancak Kültür Mahallesinde 30 parsellik alana Bakanlığın verdiği imar izninin kentin zararına olacak rant yönünde bir değişim olduğunu belirtti.