İdlib'de 4 asker hayatını kaybetti, 9 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Suriye Ordusu tarafından yapılan topçu atışı neticesinde 4 askerin hayatını kaybettiğini, 9 askerin de yaralandığını belirtti.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Yoğun topçu atışı neticesinde 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz. (HABER MERKEZİ)