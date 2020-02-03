Fatih SÜRENKÖK

20 yaşın üzerindeki okurlar hatırlayacaktır, sağlık sistemimizin temel taşı mahalle ve köylerdeki sağlık ocakları idi. Bu sağlık ocaklarının çalışanları doktor teyzeler, hemşire ablalar, teknisyen amcalardı. Yani evimizden, akrabalarımızdan birileriydi...



Kapitalizm tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlığın ticarileştirilmesi için 12 Eylül darbecilerini ve onu izleyen hükümetleri kullandı. Özellikle AKP iktidarı döneminde sağlık ticari bir meta haline getirildi ve sonuçta kamu hastanelerinde bile hastalar artık “müşteri" Sağlık Bakanlığı da sağlığın patronuydu. Bu durumda müşteri memnuniyeti esas olmalıydı. Hizmetin kalitesi değil müşterinin memnuniyeti öne çıkarıldı. Yetkililerin sağlık çalışanlarını değersizleştiren politikaları da şiddet sarmalının artmasına neden oldu. Başlangıçta halk tarafından “hekime ve ilaca kolay erişme” bir olumlu algı yarattı ise de AKP'nin sağlık politikaları şişirilmiş poliklinikleri ve acilleri yarattı.

Bu bir yılda Türkiye nüfusunun 8 katından daha fazla sayıda polikliniklere, 2 katından daha fazla da acile başvuru demekti. Sonuçta polikliniklerde hastaya muayene ve iletişim için yeterince zaman ayrılamayınca hasta da hekim de mutsuz oldu. Bu durum daha fazla tetkik istenmesine daha fazla ilaç yazılmasına sebep olurken, kazanan ilaç ve teknoloji patronları idi.

Bir taraftan müşteri haline gelmiş ama memnun olmayan hastalar bir tarafta emeğinin karşılığını alamayan, çok çalışan ama mutsuz sağlık çalışanları. Buna bir de yöneticilerin sağlık çalışanlarını itibarsızlaştıran sözleri eklenince sağlıkta şiddet tırmanmasını sürdürdü.14 Nisan 2012 de ameliyat ettiği hastanın torunu tarafından öldürülen Dr. Ersin Aslan’dan bu yana 10'a yakın hekim arkadaşımız sağlıkta şiddetin kurbanı oldu ve hayatını kaybetti. Yüzlerce sağlık çalışanı da fiziksel ve sözel şiddetin kurbanı oldu. Türkiye’de her gün 30 sağlık çalışanı şiddet görmektedir.

İzmir’de de son aylarda 3 hekim arkadaşımız ard arda hasta ya da yakınlarınca şiddete maruz kaldı. Bunun son örneğini Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşadık. Bir hasta istediği ilacı (yeşil reçeteye tabi olan) yazmadığı için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kliniği Asistanı Dr. Kadir Songür boynundan kesici aletle ağır yaraladı. Arkadaşımız ölümden kıl payı döndü. Bu saldırganın ilk duruşması 10 Şubat’ta yapılacak. Sadece sağlık çalışanlarını değil sağlık çalışanlarına sahip çıkmak üzere herkesi 10 Şubat günü saat 10.00'da Bayraklı Adliyesine bekliyoruz.

Tıpkı eskisi gibi toplumumuz doktor abisine, hemşire ablasına sahip çıkmalı, zira kendi adına devlet memuru olarak görev yapan sağlık çalışanına bakanlık sahip çıkmamakta. Üstelik hekim olan sayın Sağlık Bakanı tıp fakültesinden mezun olurken Hipokrat yemini etti. Ne diyor bu yeminde; “Meslektaşlarım kardeşlerim olacak.” Kardeşlerin ölmemesi için sayın Bakan’ın kılı bile kıpırdamıyor.

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8 Şubat 2019: Sevgili Bülent Ağabeyimi yitirdik. Onsuz tam bir yıl geçti.Kimdir Op. Dr. Bülent Zeren? Tariş olaylarında yaralılara yardım ettiği için tutuklanmış, ömrünü iyi hekimlik ve sol değerlere ayırmış, etik değerlerden asla vazgeçmemiş örnek bir Spor Hekimi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı.Benim hayatımın her alanına dokunmuş bir hoca, bir ağabey. Sahip olduğum mesleki, sosyal ve siyasi becerimde hep onun emeği ve dokunuşu var.Seni özlemle arıyorum ve anıyorum sevgili Bülent Ağabeyim. Işıklar içinde uyu.

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