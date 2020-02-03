CHP’li RTÜK Üyesi İlhan Taşcı: RTÜK cumhurbaşkanına değil, ekranlara bakmalı

Burcu YILDIRIM

Ankara

CHP’li RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, “ATV kanalı damadın kardeşinin diye mi her gün Esra Erol’da programında yayınlanan ensent ilişkilere, aşağılanan birey ve topluma göz yumuluyor?” diye seslendi. Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Cumhurbaşkanının gözünün içi yerine ekranlara bakması gerektiği söyledi.

Yandaş medyada reyting uğruna sürdürülen yayınlara tepki büyüyor. Kişisel bilgilerin, ensest ilişkilerin tüm açıklığıyla canlı yayınlarda verildiği, özellikle kadın ve çocuklar olmak üzere bireyin haklarının hiçe sayıldığı programlar iktidara yakın kanallarda olunca göz yumuluyor. Her yayın sonrasında hem RTÜK’e hem de internet sitelerine yapılan şikayetlere rağmen rapor dahi tutulmadığına dikkat çeken Taşcı, “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin görevini yapmıyor. Cumhurbaşkanının gözünün içine bakmaktan ekranlara bakmaya fırsat bulamıyor. O koltuk birilerinin talimatıyla, at gözlüğüyle ekrana bakılacak yer değildir” dedi. Ensest ilişkilerin ballandırılarak anlatıldığı, DNA testlerinin havada uçuştuğu Esra Erol’da programı için gerekli adımların atılması gerektiğini söyleyen Taşcı, "Damadın kardeşinin kanalı diye mi bir işlem yapılmıyor?" diye sordu.

Taşcı, son 1 yıldır haklarında tek bir yaptırım kararı verilmeyen havuz medyasındaki bireyi ve toplum yapısını aşağılayan yayınları değerlendirdi. Taşcı, “Havuz medyasında engelli kadın ekrana çıkartılıp çocuğunun babasının kim olduğu sorgulanıyor, 11 yaşında babası bildiği kişinin üvey babası, 18 yaşında ise dayısının biyolojik babası olduğunu öğrenen çocuklar canlı yayına çıkartılıyor. DNA raporları canlı yayında zarflardan çıkartılarak nesep araştırması yapılıyor” dedi.

"RTÜK YANDAŞ KANALLARDAKİ ENSESTİ GÖRMÜYOR"

Ekranlarda ensest ilişkilerin meşrulaştırılıp kadına yönelik aşağılama ve şiddetin kanıksatıldığını buna rağmen RTÜK’ün gerekli adımları atmadığını belirten Taşcı, “RTÜK yalnızca yasak savma babında bitkisel ürünleri pazarlayan programlarla ilgileniyor, bunun dışındaki yasaya aykırı yayınla ilgilenmiyor. Çünkü çarpık ilişkiye ilişkin yayınları yapanlar ağırlıklı olarak iktidara yakınlığıyla bilinenler. Sabah akşam çarpık ilişkiyi yayınlayan yandaş medyaya uyarı bile vermezken Amerikan dizisine Türkiye’deki aile yapısına uymamaktan ceza veren RTÜK, yandaş kanallardaki ensesti ise görmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

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