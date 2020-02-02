Elazığ’da HDP'nin yardımına yine izin verilmedi

Murat UYSAL

Özkan ZÜLFİKAR

Elazığ

Depremin etkilerinin sürdüğü Elazığ’da HDP ve HDK tarafından toplanan ve Maraş Pazarcık’tan getirilen bir minibüs dolusu yardım engellendi.

Polis, yardımların AFAD üzerinden ya da devletin ilgili diğer kurumları üzerinden ulaştırılması gerektiğini, aksi taktirde izin verilmeyeceğini söyledi. HDP’li yetkililer ise AFAD’ın tasnif işlemlerinde gecikme yaşandığını, çok sayıda yardımın çürümeye yüz tuttuğunu belirtti. Hâlâ bu yardımlara ihtiyacı olan çok sayıda depremzede olduğunu belirten HDP’liler yardımların engellenmesine tepki gösterdi. Yardımlara ulaşmak için minibüsün çevresine toplanan vatandaşlar da kendilerine yeterli yardımın ulaşmadığını belirterek engellemeye karşı çıktı.

BÖLGE AFET YÖNETİM MERKEZİ ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Öte yandan sabah saatlerinde Kızılay'ın Elazığ Bölge Afet Yönetim Merkezi önünde uzun kuyruklar oluştu. İhtiyaçlarını elden alabilmek için vatandaşlar Kızılay Bölge Afet Yönetimi Merkezinde önünde uzun saatler bekledi. Kuyrukta bekleyen vatandaşlar "Bu kuyruğun bu halde olmasına gerek var mıydı?" dedi.

Evrensel’e konuşan yurttaşlardan biri organizasyon eksikliğinden şikayet ederek, "Yardım için bekliyoruz, 9 gündür evim yıkılmış, ne muhtar ne belediye başkanı kimse uğramamış. 3 saattir kuyruktayız keşke gelmez olaydım." dedi.

Muhtarlara tepki gösteren halk, "Muhtarlar mahallenin durumunu bilmek için varlar bir liste yapıp vereceklerdi buraya, ne böyle bir kuyruğa gerek vardı ne böyle bir çileye" diye konuştu.

Ulukent mahallesine yardımların ulaşmadığını söyleyen vatandaşlar, "Ulukent mahalle muhtarı bize yardım etmedi. Şu an hasarlı evlerde kalıyoruz. Başka evimiz yok. İşimiz yok aylığımız yok bir yardım yapılmadı. Ulukent mahallesine hiçbir şey gelmiyor. 3 saattir bu sıradayız. Muhtar zaten vermiyor mecbur kaldık buraya geldik" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

KIZILAY: 6 İHTİYAÇ TESPİT NOKTASI İLE ÇALIŞIYORUZ

Durumu değerlendiren Kızılay Afet Bölümü Yöneticisi İlhan Öztürk, Elazığ'da 6 noktada ihtiyaç tespit noktalarının oluşturulduğunu söyledi. Bölge merkezinin de tespit noktalarının dışında başvurular aldığını söyleyen İlhan Öztürk, "Gıda kolisi, yatak, ısıtıcı yani çadır içi malzemesi dediğimiz malzemeleri her başvurana, aile beyanına göre kişi bazında ihtiyaçlarını teslim ediyoruz" dedi.

Bugüne kadar 3700 başvuru aldıklarını söyleyen Öztürk ihtiyaçları karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Yemek üretiminin bu bölgeden yapıldığını söyleyen Öztürk, "Bugün itibariyle üretimi de üniversite yemekhanesine taşıyarak kapasitemizi biraz daha rahat yapacak bir ortama taşıyacağız" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

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