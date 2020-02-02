İsrailliler sokağa çıktı: Barışa evet, ilhaka hayır

Yüzlerce İsrailli, ABD’nin hazırladığı ve “Yüzyılın Anlaşması” ismini verdiği Filistin planını protesto etti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesindeki haberine göre, sol partiler ve insan hakları örgütlerinin Tel Aviv’de düzenlediği gösteriye katılan yüzlerce İsrailli, üzerinde Arapça ve İbranice “Başka bir yol daha var”, “ABD’nin planını reddediyoruz” ve “Barışa evet, ilhaka hayır” yazılı pankartlar açtı.

Gösteriye Meretz ve İşçi Partisi de katıldı. Gazetenin haberine göre, Meretz Milletvekili Tamar Zandberg, ABD Başkanı Donald Trump’ın planının barış değil ilhak ve tehcir planı olduğunu belirtti.

Zandberg, barış planının, bir tarafın çıkarına öbürünün aleyhine değil, bilakis İsrail ve Filistin yönetimi arasında uzlaşma sağlanarak hazırlanması gerektiğine işaret etti.

GAZZE’YE HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

Öte yandan İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bölgeleri bombaladı. Anadolu Ajansının haberine göre, İsrail savaş uçakları cumartesi gecesi Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiye beldesindeki bazı noktaları vurdu. Hava saldırısına ilişkin Gazze’deki Sağlık Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Hamas Hareketine bağlı hedeflerin vurulduğu, hava saldırısının cumartesi günü Gazze tarafından İsrail tarafına fırlatılan roketler sebebiyle düzenlendiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, vurulan noktaların askeri operasyon odası olarak kullanılan Hamas’ın askeri kanadına ait yapılar olduğu belirtildi. (DIŞ HABERLER)

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