Ringalar, Finlandiya’da ırkçılık karşıtı ilk eylemini gerçekleştirdi

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Finlandiya’da yükselen ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı oluşturulan Ringalar Hareketi, başkent Helsinki’nin Medborgartorget Meydanı’nda ırkçılık karşıtı ilk eylemini gerçekleştirdi.

Yağmur altında gerçekleşen ve bini aşkın kişinin katıldığı gösteride yapılan konuşmalarda toplumda ve parlamentoda IŞİD üyelerinin çocuklarının Finlandiya’ya getirilmelerini kullanan ırkçıların, göçmenleri hedef haline getirmek istedikleri belirtildi.

Finlandiya hükümeti ve halkına yabancı düşmanlığı ve politikacıların popülist söylemlere prim vermemeleri çağrılarının yapıldığı eylemde ırkçılık ve faşizmi kınayan sloganlar atıldı.

Meydanın çevresinde toplanan 40 civarında ırkçı ise provokasyon amacıyla yabancı düşmanı sloganlar attı.

Fin Polisi, Twitter hesabından her iki gösterinin de "barışçıl geçtiğini", herhangi bir kavga ve çatışmanın yaşanmadığını açıkladı.

Ringalar Hareketi, Suriye’nin El Hol Kampı’nda kalan Finlandiya vatandaşı iki çocuğun Finlandiya’ya getirilmesi sırasında estirilen ırkçı ve yabancı düşmanı söylem ve rüzgarlara karşı mücadele etmek için sosyal medya aracılığıyla oluşturulmuştu.

Geçtiğimiz yılın Noel tatilinde kurulan Ringalar, temel görüşlerinin popülizme ve ırkçılığa karşı mücadele etmek olduğunu ve toplumsal dönüşümler gerçekleştirmek için bir partiye mensup olma zorunluluğu olmadığını duyurmuştu.

Ringalar, sosyal medya hesaplarında “Bir Ringa, partisinin politikasından bağımsız olarak bir Ringadır. Kime oy verdiğin bizi ilgilendirmiyor, bizi senin kendinle ilgilenmen ilgilendiriyor” deniliyor.

Ringalar Hareketinin Facebook ve diğer sosyal ağlarda aktif 19 bin 500 üyesi bulunuyor.

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