İşçi mektubu: Yarınımızdan endişe duymak istemiyoruz

Menemen Belediyesi işçisi

İzmir

Ben Menemen Belediyesinde çalışıyorum. Seçimlerden bu yana yaşadığımız sıkıntı ve stres bitmek bilmiyor. 6 aydır ücretlerimiz düzenli ve tam yatmıyor. Üzerimizdeki Belediye-İş ve belediye yönetiminin baskısı bitmiyor. Sendikacılar da patronumuz, ne iş yaptığı belli olmayan müdürler ve amirler de patronumuz, başkan da patronumuz. Biz ise sürekli bir işten çıkarılma, ücret alamama kaygısıyla çalışıyoruz.

31 Mart 2019 seçimlerinde belediyeyi alan Serdar Aksoy, seçim öncesi dağıttığı broşürlerde;

- Emekçi, dostlarımla Menemen için çalışmaya devam,

- Emekçi dostlarımın öğle yemeği, ulaşım karşılanacak,

- İşçi temsilcisi seçimlerine karışılmayacak,

- İkramiye ve izin paraları tam ve eksiksiz yatacak,

- Maaşlarda artık çevre belediyelerde olduğu gibi artık yapılacak,

- Sendikal haklar tam ve eksiksiz uygulanacak, diyordu.

Bizler de sözlerine itimat ettik ve kazanmasında büyük pay sahibiyiz. Ama bize verilen sözler tutulmadı, dertlerimiz bitmedi ve sesimizi çıkaramaz haldeyiz. En ufak eleştiri yapan işten çıkarılıyor ya da sürülüyor, her şey sendikacıların ya da yöneticilerin keyfine bağlı.

SENDİKA HAKKIMIZI KULLANMAK İSTİYORUZ

Sendika hakkımızı bizler istediğimiz gibi kullanmak istiyoruz. Belediye İş şu an yönetimin oyuncağı gibi. Maaşlar düşürülecek dediler, tamam dedi, girdi çıktı olacak dediler tamam dedi.

Sendika sözleşmemizin 41. maddesinde şu ifadeler yer alıyor.

a) Tüm Belediye-İş Sendikasına kayıtlı işçilere yılda 4 defa bakanlar kurulunun ilan ettiği tarihte ve her seferinde 13 günlük yevmiye yani 13x4=52 günlük ikramiye verilir.

b) Ramazan ve kurban bayramlarında 10 gün öncesinden 30x2=60 günlük bayram harçlığı verilir.

Bunun gibi nice haklarımız varken biz şu an maaşlarımızı dahi doğru düzgün alamıyoruz. Önceki belediye döneminde de işçiler çoğu hakkını alamazdı ama maaşlarımız gecikmezdi. Önceki belediye başkanı döneminde de personel üzerinde baskı vardı, şimdi de öyle bir baskı var.

Bu belirsizliğin, bu baskının, bu demokrasi dışı hareketlerin artık son bulmasını istiyoruz. Seçimler boyunca “Terzi Fikri deriz, sosyal demokrat bir yönetim” dedi. Ancak pek öyle olmadı.

Maaşlarımızı, ikramiyelerimizi, bayram paralarımızı zamanında almak istiyoruz. Ailemize karşı boynumuzun bükülmesini istemiyoruz, yarınımızdan endişe duymak istemiyoruz.