02 Şubat 2020 14:43
Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Manisa Kırkağaç'ta saat 14.36 sularında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Harita: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre saat 14.36 sularında Manisa Kırkağaç'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Manisa Kırkağaç'a 16.6 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.
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