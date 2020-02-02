Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de saat 13.40 sularında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Harita: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre saat 13.40 sularında Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Yunanistan Dodecanese'ye 72.2 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 19.3 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
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