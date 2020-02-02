Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Greta’nın Davos konuşması kapitalistlere mi yaradı?

Bu hafta Avrupa'nın gündeminde Fransa'da emeklilik yasası, Brexit sonrası bütçe kesintileri vardı. Ayrıca, Telepolis’teki makalede Trump ve Thunberg’in “Kapitalizmin iki yüzü” olduğu yorumu yapıldı.