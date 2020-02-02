Kızılay’ın bağışları için CHP’den araştırma önergesi

Başkentgaz’ın Ensar Vakfına yapmak istediği yaklaşık 8 milyon dolarlık bağışın Kızılay üzerinden gerçekleşmesinin ortaya çıkmasının ardından kurumlara yöneltilen tepkiler devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç hazırladıkları araştırma önergesini TBMM Başkanlığı’na sunarak, Kızılay’a yapılan bağışlarla vergi kaçırılması girişimlerinin ve kurumun yaşadığı güven kaybının araştırılmasını istedi.

28 Ocak 2020 tarihinde kamuoyuna yansıyan belgeyle, Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin, Türkiye Kızılay Derneği hesaplarına aktardığı 8 milyon dolarlık bağışın 7 milyon 925 bin dolarlık kısmının yurt inşaatında harcanmak üzere Ensar Vakfına verildiğinin ortaya çıktığı hatırlatılan önergede, “Bu belgeden Kızılay’ın bir yardım kuruluşu olmaktan çıkıp bazı şirketlerin muvazaalı işlemler yoluyla vergi kaçırmalarına fırsat sağlayan bir kurum haline dönüştüğünün anlaşılmaktadır” denildi.

Yapılan bağışa ilişkin olarak Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın katıldığı bir televizyon programında “Tamamen yasaldır, bu bir şartlı bağıştır. Vergi kaçırmak farklıdır, vergiden kaçınmak farklıdır” açıklaması önergede eleştirilirken, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre Türkiye Kızılay Derneği ile Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamının kurum kazancından indirilebildiğine dikkat çekildi.

ALDIĞI BAĞIŞLAR ARAŞTIRILSIN

Önergede, “Nitekim 2015 yılında 54 milyon olan Yardım Toplama Gelirleri toplamı 2016 yılında 1 milyar 173 milyona, 2017 yılında 2 milyar 261 milyona ve 2018 yılında 3 milyar 465 milyona çıkmıştır. Kamuoyunda Kızılay’ın yandaş şirketlerden yandaş vakıflara para aktarılmasında paravan olarak kullanılan ve böylece bu şirketlerin vergi kaçırmalarına yardımcı olan bir kurum haline geldiği kuşkuları ortaya çıktığından Türkiye Kızılay Derneğinin aldığı bağış ve yardımlar ile bunların kullanılmasına ilişkin işlemlerin araştırılması ve varsa mevzuata aykırılıkların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasa’nın 98 inci ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. Maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz” ifadeleri yer aldı. (HABER MERKEZİ)

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