Çin’in yeni yılı kutlu olsun: Çinlilerle İrlandalılar fare yılını birlikte kutladı

Anıl YURDAKUL

Dublin

‘12 Hayvanlı Çin Takvimi’nin (Chinese Zodiac) yer aldığı ‘Çark’ bu yıl ‘Fare’ye (Rat) rastladı. Fare; her ne kadar zeki, kurnaz, her işin altından kalkabilen bir canlı olsa dahi bağışıklık sistemi güçlü değildir. Maalesef astroloji haklı çıktı ve Çin yeni yıla virüs salgınıyla başladı. Virüsten ziyade salgın olan hastalık ise ‘paranoya’ tüm dünyaya hakim oldu ve Çinlilere karşı düşmanlık başladı…

“Çinlilerden uzak dur!”, “Mikroba mı gittin?”, “Solunum ile geçiyormuş” … bu ve buna benzeri uyarılar ‘salgın’ın gerçekleştiğini göstermekte. Fakat gerçekleşen salgın ‘korona’ değil ‘paranoya salgını’. Ve bu ‘salgın’ ise özellikle Avrupa’da yaygın bir hal almış durumda. Bu tayfaya sanatçıların dahil olması ise üzücü.

DUBLİNLİLER ÇOLUK ÇOCUK FESTİVALDE

Yeni yıl kutlamaları 25 Ocak’ta, İrlanda’nın başkenti Dublin’de sessiz bir şekilde başladı. Sabah saatlerinde Kung-Fu ekibinin gösterimi ve workshopu ile başlayan festival ilerleyen saatlerde açılan stantlar ve katılımcılar ile büyüdü. Çinli vatandaşların yanı sıra Dublinli yerel halkın çocuklarıyla beraber gelişi, yemek stantlarında uzayan kuyruklar, oyunlar ve şovlarla festival havası kendini göstermeye başladı. ‘Cheongsam’ başta olmak üzere geleneksel Çin kıyafetleriyle sahne alan kadın ve çocuk sanatçılar sahneyi doldururken etkilenmemek elde değildi.

Festivalde tanıdığım Jack Quach ise televizyon programcısı, fotoğraf ve sahne sanatçısı. Jack’in, bir arkadaşıyla beraber büründüğü dragon kostümüyle gerçekleştirdikleri son derece üstün performansları, izleyiciler tarafından büyük beğeni aldı.

Çin’in yeni yılına belediye başkanının mesajı, şehirde afiş ve posterlerin asılması, İrlanda halkının Çinlilere destek amacıyla festivale gelmesi güzel bir dayanışma örneğiydi. Dilerim çeviride sorun yaşamadık!

Fotoğraf: Anıl Yurdakul/Evrensel

Fotoğraf: Anıl Yurdakul/Evrensel

Fotoğraf: Anıl Yurdakul/Evrensel