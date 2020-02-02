Sivas Katliamı hükümlüsünün serbest bırakılmasına tepki: “Katilleri affetmeyeceğiz"

Sivas'taki Madımak Oteli'nde 1993 yılında yaşanıp, 35 kişinin katledildiği katliamla ilgili yargılamada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezasının Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla kaldırılmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Yakınlarını siyasi cinayetlerde yitiren ailelerin oluşturduğu Toplumsal Bellek Platformu da, yazılı açıklamayla karara tepki gösterdi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Dün, Sivas Katliamı sanıklarından Ahmet Turan Kılıç’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Cumhurbaşkanı özel kararıyla kaldırıldı. 27 yıldır süren bir katliamın davası zaman aşımına uğratıldı, katilleri cezasızlıkla ödüllendirildi ve ödüllendirme devam ediyor. Oysa ki Sivas Katliamı bir insanlık suçudur, insanlık suçlarında zaman aşımı olmaz. Sivas katliamını gerçekleştiren anlayış ile bu planlamayı yapan failler hiç soruşturulmadı. Sadece kameralara yakalanmış olanların bir kısmı yargıya taşındı. Bu hüküm giymiş katiller, o günün siyasal İslam taraftarları ve ne hazindir ki bugünün iktidarı tarafından mağdur kabul edildiler. Katliamın elebaşları ile kilit isimleri, iktidar tarafından kutsandı. Hatta yargı önünde sorgulanmayan farklı aktörler kimi sözde ‘aydınlar’ ve ‘gazeteciler’ tarafından temize çekildi. Bu olanları elbette tarih affetmeyecek. Şu anda cezaevlerinde hasta, bakıma muhtaç ve yaşlı çok hükümlü olduğu bilgisinden hareketle onlar için geçerli olmayan bu kişiye özel uygulamanın gerekçesi nedir? İHD verilerine göre şu anda cezaevlerinde 557’si ağır 1334 hasta tutuklu varken tek bir kişiye öncelik tanınması eşitsiz bir anlayışa kapı aralamaz mı? Ve elbette bir kesim tarafından ‘dede’ diyerek kendisini manşetlere taşıyanlara sözümüz var. Katilleri kim affederse affetsin, biz affetmeyeceğiz.” (HABER MERKEZİ)

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