“Kaçak ocaklarda ölen kimi işçiler direk diplerine bırakılıyor”

Zonguldak’ta son olarak 2 işçi mührü sökülerek çalıştırılmaya devam edilen kaçak ocakta yaşamını yitirdi. Genel Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, kaçak ocaklarda yaşanan ölümlerin sıklaştığına dikkat çekti.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’a konuşan Yeşil, “İstihdamın az olması, hayat şartları, arkadaşlarımızı buralarda çalışmaya mecbur bırakıyor. Asgari ücret ya alırlar ya almazlar. Sigorta yok” diye konuştu.

Yeşil, “Kömür yeryüzüne yakın olduğu için başlıyorlar kazmaya. Yol yok. Kontrol yok. Ne kadar üzerine gidilse de kontroller de yeterli olmuyor. Denetleniyor, kapatılıyor ancak mühür kırılarak yeniden açılıyor. Başka yerden giriliyor” dedi.

Hakan Yeşil, “İnsanların bu şekilde can vermesini kimse istemez. 21. yüzyılda kaçak ocaklarda çalışan, oralarda vefat eden insanların başka yerde ölmüş gibi direk diplerine, hastane önlerine bırakıldıklarını biliyoruz. İnsanlığa yakışmıyor” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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