Fransa'da sarı yeleklilerin eylemleri sürüyor: 21 kişi gözaltına alındı
Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokaklara çıktı.
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Fransa’da akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 64'üncü haftasına girdi.
Paris'te Valiliğinin engellemelerine rağmen Palais-Royal Meydanı'nda toplanan sarı yelekliler, Ulusal Meclis'e doğru yürüyüşe geçmek istedi ancak polis engelledi.
Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gösteride 3 kişinin gözaltına alındığı ve 403 kişinin izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığı bildirildi.
Montpellier'de yaklaşık bin kişinin katıldığı eylemde polisle sarı yelekliler arasında arbede çıktı. Polis, tazyikli su ve biber gazıyla saldırdı. Gösteride 18 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Ülkenin çeşitli kentlerinde de gösteriler düzenlendi.
Sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemler başladığından bu yana polisin müdahalesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı. (Paris/AA)