İstanbul’dan metal işçilerinin greviyle dayanışma çağrısı

İstanbul'da Emek Barış Demokrasi Güçleri, MESS’in dayatmalarını kabul etmeyerek 5 Şubat’ta greve çıkma kararı alan Birleşik Metal-İş üyesi işçilerle dayanışmak için bugün Kadıköy’de eylem yaptı. “Grev başta 130 bin metal işçisini ve ardından da bir çığ gibi işçi sınıfının bütününü etkileyecektir” denilen açıklamada metal işçilerinin greviyle dayanışma çağrısı yapıldı.

Açıklamada konuşan DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kamber Saygılı, bir tarafta olabildiğince zenginleşmenin, şatafatın ve israfın arttığına öte yandan yoksullaşmanın derinleştiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Faturalarımız her ay yükseliyor, ekmeğimiz her gün küçülüyor. Temel ihtiyaçlarımıza sürekli zam geliyor. Saatlerce çalışıyoruz. Kötü koşullarda iş kazalarıyla, iş cinayetleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Tatil nedir, izin nedir bilmeden, emeklilik hayali kuramadan yaşıyoruz. Emekçilere 3-5 kuruş zammı dayatıyorlar. Hakkını arayanı işten atıyorlar, sendika faaliyetlerini engelliyorlar, bizi işsizlikle tehdit ediyorlar. İşte bu cenderenin içinde metal işçileri yoksullaşmayı durdurmak istiyor, sefalet ücretlerine ve kölelik koşullarına karşı çıkıyorlar. 41 fabrikada 11 bin işçiyi kapsayacak bu grev 130 bin metal işçisini ve ardından bir çığ gibi işçi sınıfının bütününü etkileyecektir. Bizler, işçilerin aldığı grev kararını yürekten destekliyor ve tüm işçileri metal işçilerinin grevlerine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Düşük ücret politikalarına, grev yasaklarına karşı fabrika önlerinde, sokaklarda meydanlarda metal işçilerinin yanında olacağız” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

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