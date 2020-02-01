Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Pınarboğazı (Ortunç yanı) Günübirlik Kullanım Alanı ile Dalyan’ı (Ada Kamping yanı) halka kapatıp 11 Şubat 2020 tarihinde 7+13 Yıl için kapı girişi + büfe işletmeciliği işi olarak özel şirketlere ihale edeceğini açıkladı. İhale 11 Şubat’ta yapılacak.

‘TABİAT PARKI RANTA KURBAN EDİLİYOR’

Ayvalık Tabiat Platformu tarafından ihale ile ilgili yapılan açıklamada Ayvalık’ın en güzel koylarından Ortunç’un halkın elinden alınacağını daha önce duyurdukları hatırlatılarak; “Şimdi ise bu durumun resmiyet kazandığını ve Cunda’da Ada Camping ile Ortunç Motel çevresinde halk plajı olarak kullanılan alanların günübirlik tesis olarak işletilmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, 2. Bölge Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarıldığını, Hakkıbey Yarımadası’nın da sırada olduğunu öğrendik. İnternet sitelerinde de duyurulan bu ihale Tabiat Parkı’nın bireysel çıkarlar ve rant planlarına ne kadar kolay kurban edilebildiğini bir kez daha gösterdi” denildi.

‘SAHİLLERE GİRİŞ ÇIKIŞ ÜCRETLİ OLACAK’

Ayvalık’a yaklaşık 54 km uzunluğunda kıyı hattına sahip olup, onlarca irili ufaklı koy bulunduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu kıyı şeridi ve koyların önemli bir bölümü Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içinde yer almaktadır. Türkiye’deki Tabiat Parklarının en büyüğü ve denizel alana sahip olanı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’dır. Ayvalık kıyılarının nasıl korunacağı ve nasıl kullanılacağı, hepimizi ilgilendiren çok önemli bir konudur. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2. Bölge Müdürlüğü’ne, Tabiat Parkı’nın korunması ile ilgili verdiğimiz dilekçeye cevaben, bakanlıktan kadro alınması halinde koruma ekiplerinin artırılacağı, Tabiat Parkı’nın korunacağı ve kaynak değerleri ile birlikte gelecek nesillere aktarılacağı belirtilmektedir. Oysa bölgeyle ilgili planlamada özel sektöre kiralanacak alanlarda mescit, kafeterya, restoran, tuvalet gibi yapılar açılacağı, sahillere giriş-çıkışların ücret karşılığında yapılacağı açıkça belirtilmektedir.”

‘ANAYASAYA GÖRE KIYI ALANLARI KAMUYA AİTTİR’

Anayasa'nın 43. maddesinin ve kıyı kanunu ve bağlı yönetmeliklerin kıyı alanlarının kamuya ait olduğunu, bu alanlarda mülkiyet oluşturulamayacağını ve herkesin serbestçe kullanımına açık olması gerektiğini düzenlediğinin altı çizilen açıklamada; “Kıyılarımızın sadece parası olanların değil, hiçbir ayrım olmaksızın, tüm halkımız tarafından eşitlik içinde serbestçe kullanımı için gereken her şeyi yapmaya kararlı olduğumuzu, tüm Ayvalıklılara ve kamuoyuna saygı ile duyururuz. Kıyılar halkındır, işgal edilemez!” denildi. Açıklamada şu talepler sıralandı:

Bu ihale bir an önce iptal edilmeli

Deniz temizliği ve doğal zenginliğiyle Ayvalık Halkı’nın nefes alabildiği, denize rahatça girebildiği nadir alanlardan biri olan Ortunç Koyu’nun tel örgülerle çevrilmeden, giriş ücreti alınmadan halkın kullanımına bırakılmalı

Kıyılarımızın ve ayrılmaz parçası olan doğamızın, herkesin ortak varlığı olduğu unutulmadan korunmasını ve tüm halk tarafından serbestçe kullanılmalı

Koruma gerekçesiyle kıyılar halka kapatılmamalı

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı kirliliğe ve yangın riskine karşı sürekli kontrol edilmeli, uyarıcı, bilgilendirici tabelalarla donatılmalı, bakanlıkça kadro tahsisiyle istihdam edilecek koruma görevlileri alanda sürekli kontrol ve koruma görevi yapmalı (HABER MERKEZİ)