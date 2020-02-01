Arap Birliği, ABD’nin “Yüzyılın Planı”nı görüşmek üzere toplandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın, İsrail ve Filistin krizini çözmeyi hedeflediği “Yüzyılın Planı”na sert tepki gösteren Filistin cephesi, İsrail ile imzalanan Oslo Anlaşmaları’nı feshetti. Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi ve Filistin Sivil İşler Bakanı Huseyin eş Şeyh, İsrail ile ilki 1993’te imzalanan Oslo Anlaşmaları’nı feshettiğini açıkladı.

ABBAS: TARİHE VAZGEÇEN BİRİ OLARAK GEÇMEYECEĞİM

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği toplantısında yaptığı konuşmada, “Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim. Kudüs benim değil, hepimizindir. Planda Kudüs'ün İsrail'e ilhak edileceğini duyduğum an bunu kesinlikle kabul etmediğimi bildirdim” ifadesini kullandı.

Abbas şöyle devam etti:

“İsrail'i 1988'den beri tanıdık. Bunun karşılığında, eski İsrail Başbakanı İzak Rabin de Filistin Kurtuluş Örgütünü Filistin'in meşru temsilcisi olarak kabul etti. ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim.” (DIŞ HABELER)

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