01 Şubat 2020 17:24

Belediyelerde kadrolaşma sendikal bürokrasiyi de güçlendiriyor

Tüm Bel-Sen MYK Üyesi Satı Burunucu ile belediyelerdeki kadrolaşmayı konuştuk.

Fotoğraf: Evrensel

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    Birkan BULUT
    Ankara

    Sayıştay raporlarına da yıllardır yansıyan belediyelerdeki kadrolaşmayı Tüm Bel-Sen MYK Üyesi Satı Burunucu, Evrensel'e değerlendirdi. Burunucu, özel kalem müdürlüğü üzerinden yapılan hüllelerle yandaşlara verilen sınavsız memuriyetin KPSS’ye giren yüz binlerce emekçinin hakkını yediğini söyledi. Belediye başkanlarının yakınlarını sınavsız memur yapmasının hem sendikal bürokrasiyi güçlendirdiğine hem de yeni tanıdıkların katılmasıyla kadrolaşmanın halka halka büyüdüğüne dikkat çeken Burunucu, istinai kadroların kaldırılarak herkese güvenceli ve adil istihdam sağlanması gerektiğini vurguladı.

    Sayıştayın 2018 yılına ait denetim raporlarındaki 55 belediyenin 21’inde özel kalem müdürlüğüne ait istisnai kuralın istismar edilerek sınavsız memuriyete geçiş olarak kullanılması geçtiğimiz günlerde gazetemizde gündem olmuştu. Sayıştay raporlarına yansıdığı kadarıyla bile son yıllarda 126 kişinin çok kısa sürelerde sınavsız memur yapılmasını, belediyelerde örgütlü KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen’in MYK Üyesi Satı Burunucu ile konuştuk.

    Devlet Memurları Kanunu’nda belediyelerin özel kalem müdürlüğünde istisnai ve KPSS şartı aranmayan kadrosu üzerinden insanların memur veya memurların müdür yapıldığını belirten Burunucu, “Yani istisnai kadro olarak özel kalem müdürlüğü belediye başkanlığının isteği ile ister dışarıdan ister içeriden olsun kişinin ‘eğitim durumu, niteliği, kıdemi o iş için uygun olup olmadığı ve KPSS ya da görevde yükselme sınavı’ gibi esaslara bakılmaksızın memur ve müdür yapmanın yolu olarak kullanılıyor” dedi. Siyasi partilerin ve belediyelere atanan kayyumların yandaşlarıyla kadrolaşma için bunu uyguladığını belirten Burunucu, dışarıda ise KPSS sınavlarında başarı gösterdiği halde memuriyete atanmayı bekleyen yüz binlerce insan olduğunu hatırlattı.

    "ON BİNLERCE SÖZLEŞMELİ KADRO BEKLİYOR"

    Sadece atanmayı bekleyenlerin değil, belediyelerde görevde yükselmenin ve müdürlüğün özelliklerini yıllardır taşıyan emekçilerin de hakkının gasbedildiğini söyleyen Burunucu, “Çalışma barışı bozuluyor, liyakat, kıdem, nitelikli iş gücü yerine işverene yakınlık, iş birliği, partizanca kadrolaşma gelişiyor. On binlerce sözleşmeli yıllardır kadro beklerken iş güvenliği olmadan çalışırken dışarıdan memur atanıyor” dedi.

    KADROLAŞMA HALKASI BÖYLE BÜYÜYOR

    Belediyede tanıdığı olanların sınavsız atanmasına, onların tanıdıklarının da eklenmesiyle kadrolaşma halkası büyüyor. Burunucu, bunun çalışanlar arasında patrona bağlılığın da artmasına neden olduğunu anlatıyor:

    "İşverene yakınlığı nedeniyle bu kadroları elde etmiş kişiler ise yasa, mevzuat, çalışma arkadaşları ve ilçe-kent halkına karşı değil sadece kendisine bu kadroyu peşkeş çeken işverene karşı bağlılık duyuyor. Dolayısıyla halk yararına olmayan rant projelerine gözü kapalı imzalar atılıyor, aynı biçimde onlar da kadrolaşmayı sürdürüyor. Bu sefer onlar da eşlerini, yakınlarını, aile bireylerini, yandaşlarını işe aldırıyor kendi müdürlüklerindeki görevlendirmeleri de bu biçimde ele alıyor. Bu işveren temsilcileri yerlerini korumak için belediye emekçilerinin haklarına ve sendikal örgütlenmelerine karşı daha saldırgan müdahaleler de bulunabiliyor"

    SENDİKAL BÜROKRASİYİ GÜÇLENDİRİYOR

    Bununla da kalmıyor. Görevde yükselmenin işverenin inisiyatifinde olduğu bu koşullar, patronla yakın ilişki kuran sendikal bürokrasinin güçlenmesine yol açıyor. Burunucu şöyle açıklıyor: “İşveren güdümlü sendikalar da (Sendikamız üye ve kimi yöneticileri de daha az sayıda olmak üzere) işverenle aynı-benzer yakınlıkları kurarak yıllardır işe gitmediği halde vekaleten bu görevleri almak için istismarcı davranabiliyor, aynı ilişkileri sendika yöneticiliğini kullanarak temin edebiliyor. Bunu bir güç ilişkisi ve örgütlenme yolu olarak da emekçilere karşı bir koz haline getiriyor.”

    "İSTİSNAİ KADRO İPTAL EDİLSİN"

    Peki bu kadrolaşmanın önüne nasıl geçilecek? Burunucu, sendika olarak görüşlerinin 657 sayılı Kanun’nda bulunan istisnai kadro maddesinin iptal edilmesi olduğunu vurguluyor. Ayrıca belediye içinde görevde yükselme sınavları açılarak işinin gereğini yapan, nitelikli kıdemli liyakati uygun olan emekçilerin hem çalışma barışının sağlanması hem ilçe-kent halkının nitelikli hizmet alabilmesi için nitelikli kadro istihdamı uygulamasına geçilmesi gerektiğini belirten Burunucu, herkese güvenceli ve adil istihdam sağlanması gerektiğini söyledi.

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