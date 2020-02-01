01 Şubat 2020 17:06
Konya'da 15 yaşındaki çocuk yem karma makinesine sıkışarak hayatını kaybetti
Konya'da yem makinesine sıkışarak yaşamını yitiren çocuk defnedildi.
Fotoğraf: AA
Konya'nın Derbent ilçesinde yem karma makinesine sıkışarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mustafa Kemal Üçpınar'ın cenazesi defnedildi.
Dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Üçpınar yem karma makinesine sıkışarak ağır yaralanmıştı. Baba Ali İhsan Üçpınar'ın durumu görmesi üzerine Mustafa Kemal, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış ancak burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. (Konya/AA)
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