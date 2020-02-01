Kaçak maden ocağında hayatını kaybeden işçinin babası da madende ölmüş

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 80 gün önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak çalıştırılan kömür ocağında, Murat Ovaz ile birlikte göçük altında kalarak hayatını kaybeden Sebahattin Kalaycıoğlu'nun babası Cemil Kalaycıoğlu'nun da 20 yıl önce kaçak ocakta yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi'nde, geçen yıl 12 Kasım'da mühürlenen ancak kaçak olarak çalıştırılmaya devam edilen kömür ocağında, önceki gün gece saat 23.30 sularında göçük meydana geldi. Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz adlı işçiler göçük altında kaldı. TTK kurtarma ekipleri tarafından yürütülen çalışma ile olaydan 20 saat sonra Kalaycıoğlu'nun, 25 saat sonra da Ovaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

İki çocuk babası olan Kalaycıoğlu ve Ovaz'ın, emekli olmalarına rağmen maden ocaklarında çalıştıkları, Kalaycıoğlu'nun babası Cemil Kalaycıoğlu'nun da 20 yıl önce ruhsatsız işletilen maden ocağındaki göçükte yaşamını yitirdiği öğrenildi.

OCAK SAHİBİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Olayın ardından gözaltına alınan ocak sahibi O.A.'nın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Kaçak ocak ise tutanak tutularak, mühürlendi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük altında kalan iki işçi hayatını kaybetti