01 Şubat 2020 16:07

Ordu-Samsun kara yolunda heyelan: 2 kişi yaralandı

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanda, Samsun-Ordu kara yolunun Ordu istikameti ulaşıma kapandı. Heyelanda yaralanan 2 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Ordu'da heyelanın meydana geldiği yer

Fotoğraf: AA

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    Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nun Taşbaşı Mahallesi mevkisinde heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle yamaçtan kayan toprak birikintisi ve taş parçaları, Karadeniz Sahil Yolu'na döküldü. Yolun Giresun istikameti, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

    AA'da yer alan bilgilere göre, Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nun Taşbaşı Mahallesi mevkisinde bugün saat 11.00 sularında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, ağaçları da yerinden söküp önüne katarak Samsun-Ordu kara yolunun Ordu istikametine aktı. Heyelan sırasında yol kenarında yürüyen 2 kişi yaralandı. İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ulaşımın çevre yolundan verildiği bölgede, belediye ve karayolları ekipleri yolu açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

    EVLER TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

    Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle, ulaşıma kapanan yolda, ekiplerin yolu açma ve temizleme çalışmaları sürüyor. Heyelan nedeniyle kapanan kara yolunun üst yamacında yer alan bazı binalar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

    Ordu Valisi Seddar Yavuz, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Heyelanın meydana geldiği bölgenin üst kısmında bulunan üç binada ilgili kurum ekiplerince inceleme yapıldığını ifade eden Yavuz, tedbir amacıyla bu binaların boşaltılacağını vurguladı. İki katlı binalardaki toplam 6 dairede 17 kişinin yaşadığını dile getiren Yavuz, güvenlik amacıyla bu kişileri başka yerlere nakledeceklerini kaydetti.

    "HEYELANIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDUK"

    Şenel Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay sırasında eşi Dürdane Aktaş ile bölgede bulunduklarını söyledi. Aktaş, yürüdükleri sırada bir ses duyduğunu belirterek, "Duvarda çatlama oldu. Karşı şeride geçmeye çalışırken heyelan oldu" dedi. Heyelanın altında kalmaktan son anda kurtulduklarını ifade eden Aktaş, "Eşim kalıntıların arasında kaldı. Elleri, ayakları kayaların içindeydi. Kafasından yaralandı. Elinde, kolunda yara vardı, ağzından da kan geldi. O anda çok korktuk, şoka girdik" diye konuştu.

    Çevredeki yurttaşların kendilerine yardım ettiğini, ardından da ambulanslarla Ordu Devlet Hastanesinde getirildiklerini vurgulayan Aktaş, eşinin tedavisinin sürdüğünü, kendisinin de olay sırasında oluşan küçük çaplı sıyrıklar ve ağrılar nedeniyle ayakta tedavi gördüğünü sözlerine ekledi.

    Ordu'da heyelanın meydana geldiği yer

    Fotoğraf: AA

    (HABER MERKEZİ)

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