TBMM, sınavsız personel alımı sorusunu yanıtlamadı: Kamuoyunu ilgilendirmiyor

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın, istisnai memur olarak KPSS’siz, sınavsız bir şekilde Meclisteki özel kalem müdürlüğü ve basın müşavirliği kadrolarına veya herhangi bir isim altındaki birime atanan kişi sayısı ve “istisnai kadro” adı altında TBMM bünyesinde işe alınıp başka kurumlara gönderilenlere ilişkin bilgi edinme talebine TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu imzasıyla verilen cevapta, “Talep edilen bilgiler, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 25’inci maddesine göre kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personelimiz ile kurum içi uygulamalara ilişkin düzenlemeler olup bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır” denildi.

‘DEMEK Kİ TOPLUMA İZAH EDEMEYECEKLERİ KADAR EŞ, DOST…’

Meclisin istisnai memur kadrosuna “devlet sırrı” muamelesi yapmasına tepki gösteren Tanal, “Bu tavırları, bu davranışları şunu gösteriyor: Demek ki arkasında duramayacakları, topluma izah edemeyecekleri kadar çok eş dost, akraba, yandaş kayırmacılığı yapılmış ki, bu şekilde mesele geçiştirilmek istendi. İstisnai kadroya ilişkin bilgiler karanlıkta kalıyorsa demek ki çok kişi alındı. İstisnai memur kadrosu, ‘doldur-boşalt’ yöntemine dönüştürülerek yandaşlar devlete yerleştiriliyor. Bu ülkenin vatandaşları, gençlerimiz sınava girerken, yandaşlar ise sınavsız şekilde işe yerleşmiş oluyor, sınav baypas ediliyor” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)