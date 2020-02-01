01 Şubat 2020 15:40

Çin'den gelen Türkiyeliler anlattı: Sokaklar boş, dükkanlar kapalı, hayat durdu

THY Pekin, Şangay, Xian ve Guangzhou seferleri yapan uçakları, son yolcularını İstanbul’a taşıdı. Türkiyeliler, Çin'de virüs nedeniyle sokakların adeta hayalet şehre döndüğünü söyledi.

Çin'den gelen yolcular

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Çin uçuşlarını 9 Şubat’a kadar durdurma kararı alan Türk Hava Yollarının (THY) Pekin, Şangay, Xian ve Guangzhou seferleri yapan uçakları, son yolcularını İstanbul’a taşıdı.

    Gelen Türkiyeli yolculardan bazıları, uçuşların iptal olmasıyla Türkiye’ye dönememe riski ile karşı karşıya kaldıkları için döndüğünü belirtti. Uçuşların iptal olduğu, seferlerin azaltıldığı Çin’de, en yoğun havalimanlarından biri olan Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanında yolcu sayısının azlığı ve terminale yansıyan sessizlik, bir yolcunun cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, terminalde THY’nin son uçuşuna katılacak yolcular dışında yolcu olmaması ise dikkat çekiyor. Çin uçuşlarının durdurulmasına rağmen İstanbul Havalimanında Hong Kong ve Taipei’den gelen yolculara yönelik termal kameralı tarama uygulaması devam edecek.

    Dünya Sağlık Örgütünün Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan etmesinin ardından dünya genelinde birçok hava yolu şirketi uçuşları durdurma ve sefer sayılarını azaltma kararı aldı.

    "BİR MÜDDET ÇİN’E DÖNMEM"

    Çin’de yaşayan ve Türkiye’ye dönen yolculardan Sinan Bükcü, biletini bir ay önce aldığını ancak son seferi kaçırması durumunda İstanbul’a gelmesinin çok zor olacağını dile getirdi. Guangzhou’da yaşadığını söyleyen Bükcü, koronavirüsün bir aydır gündemde olduğunu ancak son iki haftada ciddi boyutlara ulaştığını aktardı. Vuhan’da durumun çok daha kritik olduğunu belirten Bükcü, "Guangzhou’da da sokaklar boş, dükkanlar, kafeler kapalı. İnsanlar işlerine gidemiyor. Her şey durmuş Çin’de. Çoğunlukla yabancılar endişe içinde. Çinliler 2003’teki Sars’tan dolayı tecrübeliler. Onlarda çok fazla panik hali yok. Uçuşlar da iptal olduğu için bir müddet Çin’e dönmem diye düşünüyorum" dedi.

    10 yıl önce eğitim için gittiği Çin’de ardından iş hayatına atılan Can Kahyaoğlu ise Vuhan dışında da Çin genelinde toplu taşıma, metro ve otobüs seferlerinin iptal olmaya başladığını anlatarak "Artış hızına göre Şanghay’ın bile karantina altına alınması durumu olabilir. Böyle bir risk olduğu için ben de gelmek istedim" diye konuştu. (İstanbul/DHA)

    THY, koronavirüs nedeniyle Pekin, Şangay, Xian ve Guangzhou'ya seferlerini durdurdu

    THY, koronavirüs nedeniyle Pekin, Şangay, Xian ve Guangzhou'ya seferlerini durdurdu

    Koronavirüs salgını durdurulamıyor: Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 259'a çıktı

    Koronavirüs salgını durdurulamıyor: Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 259'a çıktı

    Koronavirüs İtalya'ya da sıçradı

    Koronavirüs İtalya'ya da sıçradı

    Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler? Koronavirüsten nasıl korunuruz?

    Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler? Koronavirüsten nasıl korunuruz?

    Çin'deki Türkiyelileri getirecek uçak Vuhan'dan yola çıktı

    Çin'deki Türkiyelileri getirecek uçak Vuhan'dan yola çıktı

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Greve günler kala Birleşik Metal-İş Gebze Şubesinde bölünme
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Laik ve demokratik bir Filistin mücadelesi şimdi daha önemli

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Devletten bir şey beklemeyin, çok meşgul

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Erdoğan’ın Astana ve Soçi çıkışı Rusya’yla krizin habercisi mi? (2)

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Carlsen, rekoru tarihe gömdü

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    2020’de Internet’in durumu

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Çelişkiler aydınlığın öncüsüdür

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Çok mu komik!
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Brexit'in bedeli
    Brexit'in bedeli

    Referandum kararını da AB’den nasıl çıkacaklarını da halka sormadılar. Bunların masraflarını halkın cebinden çıkarmaya çalışıyorlar. Her zamanki gibi, sermaye partileri tüm faturayı halka çıkarıyor.

    TBMM, sınavsız personel alımı sorusunu yanıtlamadı: Kamuoyunu ilgilendirmiyor
    TBMM, sınavsız personel alımı sorusunu yanıtlamadı: Kamuoyunu ilgilendirmiyor

    Meclis Başkanlığı, CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın sınavsız personel alımına ilişkin soru önergesini “kamuoyunu ilgilendirmiyor” diyerek reddetti.

    Greve günler kala Birleşik Metal-İş Gebze Şubesinde bölünme
    Greve günler kala Birleşik Metal-İş Gebze Şubesinde bölünme

    5 Şubat’ta greve çıkmaya hazırlanan Birleşik Metal-İş’in Gebze şubesinin bölüneceği yönünde tartışma gündeme getirildi.

    Ayhan Bilgen, yolsuzluk yapan firma sahibine 100 metreden fazla yaklaşamayacak
    Ayhan Bilgen, yolsuzluk yapan firma sahibine 100 metreden fazla yaklaşamayacak

    Yapmadığı yolun parasını tahsil etmeye kalkışan firma sahibi, Ayhan Bilgen'in kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek "geçici koruma" kararı aldırdı.

    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs salgını durdurulamıyor: Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 259'a çıktı
    Koronavirüs salgını durdurulamıyor: Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 259'a çıktı

    Koronavirüs salgınından etkilenenlerin sayısına her geçen gün yüzlerce kişi ekleniyor. Çin’de koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 259'a yükseldi.

    Malatya'da kar yağışı depremzedeleri olumsuz etkiledi
    Malatya'da kar yağışı depremzedeleri olumsuz etkiledi

    Malatya’da başlayan kar yağışı, çadırlarda kalan depremzedelerin yaşamını olumsuz etkiledi.

    2001’de kaybedilen Serdar Tanış'ın oğlu: Babamla birlikte çocukluğum da kaybedildi
    2001’de kaybedilen Serdar Tanış'ın oğlu: Babamla birlikte çocukluğum da kaybedildi

    Cumartesi Anneleri'nin 775'inci hafta eyleminde, Silopi'de gözaltında kaybedilen HADEP İlçe Başkanı Serdar Tanış ile ilçe yöneticisi Ebubekir Deniz’in akıbeti soruldu.

    Çalışma yaşamı ve işçi cinayetleri
    Çalışma yaşamı ve işçi cinayetleri

    Yasaların uygulanmaması, güçlü ve mücadeleci sendikal hareketin eksikliği, örgütsüzlük, çalışma yaşamı içerisinde politik, etnik ve inançsal ayrımın varlığı iş cinayetlerinin sebeplerini oluşturuyor.

    GÜNCELLENDİ
    12 şarkıda Barış Manço
    12 şarkıda Barış Manço
    Yazar Fatin Hazinedar: Masamın üstü bir 'harfiyat' alanı gibiydi
    Yazar Fatin Hazinedar: Masamın üstü bir 'harfiyat' alanı gibiydi
    Yaşamak fanatik bir düşünce hali
    Yaşamak fanatik bir düşünce hali
    Dilge Güney'den çocuk kitabı: Mavi Yıldız
    Dilge Güney'den çocuk kitabı: Mavi Yıldız
    Özdemir Asaf kimdir? Eserleri neler?
    Özdemir Asaf kimdir? Eserleri neler?
    GÜNCELLENDİ
    Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
    Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Buca’da bir kadın, eski sevgilisi olan erkek tarafından vuruldu
    Buca’da bir kadın, eski sevgilisi olan erkek tarafından vuruldu

    İzmir Buca’da S.B. adlı kadın, eski sevgilisi A.B. tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan kadın tedaviye alınırken saldırgan erkek ise kaçtı.

    GÜNCELLENDİ
    Madımak katliamının sorumlusunun affedilmesi Marmaris'te protesto edildi
    Madımak katliamının sorumlusunun affedilmesi Marmaris'te protesto edildi

    Muğla Marmaris'te, kitle örgütleri Madımak katliamının sorumlusunun affedilerek serbest bırakılmasını protesto etti: Yakanları da aklayanı da affetmiyoruz. Madımak için adalet istiyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    Eğitim Sen: Gerici vakıflara kaynak aktarılmasını istemiyoruz
    Eğitim Sen: Gerici vakıflara kaynak aktarılmasını istemiyoruz

    Başkentgaz adlı şirketin Kızılay üzerinden Ensar Vakfına kaynak aktarırken vergi kaçırmasına Eğitim Sen Manisa Şubesi tepki gösterdi.

    Çiğli’de çeşitli iş kollarında çalışan işçiler bir araya geldi
    Çiğli’de çeşitli iş kollarında çalışan işçiler bir araya geldi

    Çiğli OSB’de farklı iş kollarında çalışan işçiler sorunlarını konuşup çözüm yolları aramak için bir araya geldi. İşçiler en önemli sorunun örgütsüzlük olduğunu dile getirdi.

    TMMOB İzmir İKK'den Urla ve Çeşme açıklaması: Bu acele karar rant için
    TMMOB İzmir İKK'den Urla ve Çeşme açıklaması: Bu acele karar rant için

    TMMOB İzmir İKK Çeşme ve Urla’daki 511 adet taşınmazın acele kamulaştırılması kararına ilişkin basın toplantısı düzenleyerek, “Rant politikaları ile yargı sürecinde mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP'li Gülizar Biçer Karaca: Yandaş vakıflara belediye kıyağı
    CHP'li Gülizar Biçer Karaca: Yandaş vakıflara belediye kıyağı

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Sayıştayın tespit ettiği Denizli Büyükşehir Belediyesinde yapılan mevzuata aykırı işlemleri kamuoyuyla paylaştı.