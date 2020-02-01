Çin'den gelen Türkiyeliler anlattı: Sokaklar boş, dükkanlar kapalı, hayat durdu

Çin uçuşlarını 9 Şubat’a kadar durdurma kararı alan Türk Hava Yollarının (THY) Pekin, Şangay, Xian ve Guangzhou seferleri yapan uçakları, son yolcularını İstanbul’a taşıdı.

Gelen Türkiyeli yolculardan bazıları, uçuşların iptal olmasıyla Türkiye’ye dönememe riski ile karşı karşıya kaldıkları için döndüğünü belirtti. Uçuşların iptal olduğu, seferlerin azaltıldığı Çin’de, en yoğun havalimanlarından biri olan Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanında yolcu sayısının azlığı ve terminale yansıyan sessizlik, bir yolcunun cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, terminalde THY’nin son uçuşuna katılacak yolcular dışında yolcu olmaması ise dikkat çekiyor. Çin uçuşlarının durdurulmasına rağmen İstanbul Havalimanında Hong Kong ve Taipei’den gelen yolculara yönelik termal kameralı tarama uygulaması devam edecek.

Dünya Sağlık Örgütünün Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan etmesinin ardından dünya genelinde birçok hava yolu şirketi uçuşları durdurma ve sefer sayılarını azaltma kararı aldı.

"BİR MÜDDET ÇİN’E DÖNMEM"

Çin’de yaşayan ve Türkiye’ye dönen yolculardan Sinan Bükcü, biletini bir ay önce aldığını ancak son seferi kaçırması durumunda İstanbul’a gelmesinin çok zor olacağını dile getirdi. Guangzhou’da yaşadığını söyleyen Bükcü, koronavirüsün bir aydır gündemde olduğunu ancak son iki haftada ciddi boyutlara ulaştığını aktardı. Vuhan’da durumun çok daha kritik olduğunu belirten Bükcü, "Guangzhou’da da sokaklar boş, dükkanlar, kafeler kapalı. İnsanlar işlerine gidemiyor. Her şey durmuş Çin’de. Çoğunlukla yabancılar endişe içinde. Çinliler 2003’teki Sars’tan dolayı tecrübeliler. Onlarda çok fazla panik hali yok. Uçuşlar da iptal olduğu için bir müddet Çin’e dönmem diye düşünüyorum" dedi.

10 yıl önce eğitim için gittiği Çin’de ardından iş hayatına atılan Can Kahyaoğlu ise Vuhan dışında da Çin genelinde toplu taşıma, metro ve otobüs seferlerinin iptal olmaya başladığını anlatarak "Artış hızına göre Şanghay’ın bile karantina altına alınması durumu olabilir. Böyle bir risk olduğu için ben de gelmek istedim" diye konuştu. (İstanbul/DHA)

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