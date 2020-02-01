Greve günler kala Birleşik Metal-İş Gebze'de ikinci şube tartışması açtı

MESS’in yüzde 17 zam teklifini kabul etmeyerek 5 Şubat’ta greve gitme kararı alan Birleşik Metal-İş Gebze Şubesi ikiye ayrılıyor. Greve günler kala şubenin ayrılıyor olması tartışmalara neden oldu.

Geçtiğimiz yıl 27 Ekim’de gerçekleşen Birleşik Metal-İş Gebze Şubesi Olağan Genel Kurulunda Necmettin Aydın başkanlığındaki liste ile Selçuk Çiftçi başkanlığındaki liste yarışmış, Selçuk Çiftçi 8 oy farkla seçimi kazanmıştı. Gebze seçimlerinden yaklaşık 2 ay sonra yapılan Birleşik Metal-İş Olağan Genel Kurulunda, 75 delegesiyle en büyük şubelerden biri olan Gebze Şube delegeleri genel kurulu toplu bir şekilde terk etmişti. Cuma günü bazı temsilcilerle bir araya gelen Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, ikinci şubenin kurulacağını ifade etti. Grev öncesi alınan bu karar tartışmalara neden oldu.

5 ŞUBAT’TA GREVE ÇIKILACAK

130 bine yakın metal işçisini ilgilendiren MESS grup toplu iş sözleşmesinde Türk Metal’in yüzde 17 zamma imza atmasının ardından TİS Komisyonunu toplayan Birleşik Metal-İş’in toplantısında greve gitme kararı alınmıştı. 11 ildeki 41 fabrikadan, Birleşik Metal-İş üyesi 10 bin metal işçisi 5 Şubat’ta greve çıkacak. (Gebze/EVRENSEL)

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