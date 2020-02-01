01 Şubat 2020 15:13

Ayhan Bilgen, yolsuzluk yapan firma sahibine 100 metreden fazla yaklaşamayacak

Yapmadığı yolun parasını tahsil etmeye kalkışan firma sahibi, Ayhan Bilgen'in kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek "geçici koruma" kararı aldırdı.

Fotoğraf: HDP

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    Adnan BİLEN

    Kars Belediyesinden ihalesini aldığı yolu yapmadan parasını tahsil etmeye kalkışan firma sahibi, Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen’in kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek ‘geçici koruma’ kararı aldırdı.  Karara tepki gösteren Bilgen, “Kaymakamlığı dahil edip bir evrak çıkarıyor ve bu şahsın benden korunması gerektiğine dair bir karar alınıyorsa bu artık çivinin çıktığının göstergesidir” dedi.

    Kars Belediyesinde, MHP yönetiminde bulunduğu bir önceki dönem yapılan bir yol ihalesini alan firma sahibi, yapmadığı yolun parasını istedi. Yerel seçimlerde HDP yönetiminin kazanmasının akabinde firma sahibi ihalesini aldığı yolun parasını yeni yönetimden talep etti. Ancak HDP’li yönetimce yapılan incelemede yapıldığı ileri sürülen yolun aslında hiç yapılmadığı ortaya çıktı. Belediye yönetimi, usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatarak ödemeyi gerçekleştirmedi. Firma Sahibi Gökhan Yıldız ise, Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen’den şiddet gördüğünü iddia ederek İzmir’in Gaziemir Kaymakamlığına başvurdu. Kaymakamlığın talimatı ile Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü de ilginç bir karara imza attı ve firma sahibi Yılmaz’ın korunmasına karar verdi. Alınan koruma kararı ile Bilgen, firma sahibine 100 metreden fazla yaklaşamayacak.

    TEBLİĞ EDİLEN KARARA ŞERH DÜŞTÜ

    Kars İl Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla Bilgen’e tebliğ edilen kararı kabul etmeyen Bilgen, “Masumiyet karinesine aykırı, yargı yetkisi gasp niteliğinde ifadeler yer aldığından Gökhan Yılmaz isimli şahısla ilgili ‘Edimin ifasına (Yapması gereken işi yerine getirmemek) fesat karıştırma’ iddiasıyla suç duyurusu yaptığımızı belirterek şerh düşüyorum” ifadeleriyle şerhini yazdı. Hakkında alınan karar için “gülünç ve düşündürücü” diyen Ayhan Bilgen, firmanın yolsuzluk dosyasının derinlemesine incelenmesi gereken bir dosya olduğunu dile getirdi. Bilgen şunları söyledi: “Bizi haksız bir kazanca ortak etmenin yanında bir de ‘Tamam biz belediyeye ait yolları yapmadık ama MİT’e, Jandarmaya yol yaptık’ diyerek yapılmamış işlerin parasını bizden tahsil etme çabası var. Bu durum zaten Sayıştay raporuna yansımış ve burada muhasebe rakamlarıyla oynamışlar.”

    "HALKIN BİR KURUŞUNU YEDİRMEYECEĞİZ"

    Firma sahibini tehdit ettiğine dair iddianın komik ve bir o kadar düşündürücü olduğunu dile getiren Bilgen, “Soruşturma bitmeden hiçbir ödeme yapamayacağımızı söyledim ve buna karşılık bana rüşvet teklif ettiler. Ortam dinlemesi yapılıyorsa o zaman bu rüşvet meselesini de tespit etsinler. Tüm bunlara rağmen Kaymakamlığı dahil edip bir evrak çıkarıyor ve bu şahsın benden korunması gerektiğine dair bir karar alınıyorsa bu artık çivinin çıktığının göstergesidir. Biz bu konuda çok netiz. Yargılama süreçleri bitmeden biz hiçbir ödeme yapmayacağız” ifadelerini kullandı. Firma ile ilgili yargıya yaptıkları tüm başvuruların halen bir sonuca ulaştırılmadığını da ifade eden Bilgen, “Kişinin şahsi görüşü bizi ilgilendirmez. Biz sadece hukukun ve toplumsal vicdanın emrettiği şekilde hareket edeceğiz. Kimseyi tehdit etmiyoruz ama buranın bir kuruş parasını da korkuya pabuç bırakıp, kimseye vermeyeceğiz” dedi. (KarsMA)

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