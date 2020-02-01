01 Şubat 2020 14:50
Malatya'da kar yağışı depremzedeleri olumsuz etkiledi
Malatya’da başlayan kar yağışı, çadırlarda kalan depremzedelerin yaşamını olumsuz etkiledi.
Fotoğraf: DHA
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin hasara yol açtığı Malatya'nın Kale ilçesinde etkili olan kar yağışı, çadırda kalan depremzedeleri olumsuz etkiledi.
Kale ilçesinde etkili olan kar yağışı, evlerinin hasar görmesi nedeniyle çadırda yaşayan aileleri olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle çadırların kurulduğu alan beyaza büründü. Depremzedeler, çadırda yaşamının zor olduğunu söyledi. (DHA)
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