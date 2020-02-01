Malatya'da kar yağışı depremzedeleri olumsuz etkiledi

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Madımak katliamının sorumlusunun affedilmesi Marmaris'te protesto edildi

Muğla Marmaris'te, kitle örgütleri Madımak katliamının sorumlusunun affedilerek serbest bırakılmasını protesto etti: Yakanları da aklayanı da affetmiyoruz. Madımak için adalet istiyoruz.