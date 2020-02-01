Muğla Marmaris'te Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Eğitim Sen Marmaris Temsilciliği, DİSK Emekli Sen, CHP, ADD, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Haziran Hareketi ve HDP, 31 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayınlanan 2083 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Madımak katliamının sorumlusu Ahmet Turan Kılıç'ın affedilerek serbest bırakılmasına tepki göstererek Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Marmaris Şubesinde basın açıklaması gerçekleştirdi.



Kurumlar adına basın açıklamasını okuyan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Marmaris Şubesi Başkanı Mehmet Ali Akyol, devletin 27 yıllık adaletsizliğine yıllardır devam ettiğini söyleyerek, "Bu karar başta Alevilere olmak üzere tüm çağdaş, demokrasi ve laiklik yanlısı milyonlarca insanın vicdanına ve adalet duygusuna indirilmiş bir darbedir. Serbest bırakılan ve affedilen bu zat, semah dönen çocukların, sanatçı, yazar ve aydınların yakılarak bizzat katledilmesinden sorumludur" dedi.

"DEVLETİN ASIL GÖREVİ ADALETİ SAĞLAMAK"

27 yıldır adalet arayışlarının devam ettiğini belirten Akyol, "Milyonlarca insanın vicdanında mahkum edilen ve affedilmeyen bu katliam kadar, bu katliamın üstünü örtmeye ve katilleri aklamaya çalışanlarda tarihin karanlık sayfalarında ve çöplüğünde de yerlerini çoktan almışlardır. Madımak katliamından mahkum olmuş katili affetmek hiçbir insanın vicdanına sığmaz. Bir devletin yapması gereken esas görevi adaleti sağlamak ve adaletin var olduğunu topluma hissettirmektir" ifadelerini kullandı.

"MADIMAK KATLİAMI İNSANLIK SUÇUDUR"

Madımak'ın cumhuriyet tarihinin en ağır katliamlardan biri olduğunu dile getiren Akyol, "Haksız ve adaletsiz olarak verilen bu karar ile birlikte 27 yıldır sönmeyen ateş daha da büyütülmüştür. Bu kararı tanımıyor ve şiddetle kınıyoruz. Madımak katliamı bir insanlık suçudur. Bu insanlık suçu insanlık vicdanında kapanmayacak ve unutulmayacak bir yara açmıştır. Bu nedenle de bu katilin bir oldu bitti ile affedilmesini kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Bu adaletsiz, haksız ve hukuksuz kararı bulunduğumuz her yerde teşhir edip halkımıza duyuracağız. Yakanları da aklayanı da affetmiyoruz. Madımak için adalet istiyoruz" dedi. (Muğla/EVRENSEL)

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