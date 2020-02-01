01 Şubat 2020 12:11

Avukat Şenal Sarıhan'dan, Madımak Katliamı failinin serbest bırakılmasına tepki

Sivas Katliamı faillerinden Ahmet Turan Kılıç'ın serbest bırakılmasına tepki gösteren dava avukatı Şenal Sarıhan, "Bu kararı kaygıyla karşılıyoruz" dedi.

Şenal Sarıhan

Şenal Sarıhan | Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Madımak Katliamı faillerinden Ahmet Turan Kılıç'ın serbest bırakılmasına tepki gösteren dava avukatı Şenal Sarıhan, "İnsanlığa karşı suç faili olan sanık hakkındaki bu kararı kaygıyla karşılıyoruz" dedi. İHD’den Mehmet Acettin ise cezaevindeki ağır tutuklulara uygulanan adaletsizliğe dikkati çekti.

    Sivas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Kültür Derneğinin düzenlediği anma töreninde Madımak Oteli’ne yapılan saldırıda yazar, şair, sanatçı ve birçok aydının bulunduğu 35 kişinin vahşice yakılarak katledilmesinin faillerinden Ahmet Turan Kılıç’ın, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla serbest bırakılmasına tepkiler sürüyor. Uzun yıllarda davanın avukatlığını yapan CHP Eski Milletvekili Şenal Sarıhan, Mezopotamya Ajansına yaptığı değerlendirmede af talebinin bir hak olduğunu, bu konuda ağır ve hasta tutukluların durumlarının öncelenmesi gerektiğini ifade etti.

    Kılıç’ın tutuklandığı 1993 yılından bu yana çeşitli gerekçelerle cezasının indirilmeye çalışıldığını vurgulayan Sarıhan, özellikle son bir ay içinde affedilmesi yolunda hükümete yakın medya kurumlarının öncülüğünde yürütülen bir kampanya olduğunu söyledi. Sarıhan, “Basında oğluna atfen yer alan açıklamalarda, hükümlünün 86 yaşında, hasta olduğu, esasen de kendisine verilen cezanın adli hata olduğu iddia edildi. Hastalığına ilişkin olarak adli tıp raporundan söz edildi. Bu tartışmalar gündeme geldiğinde biz şu açıklamaları yaptık: İnfaz hukuku, hükümlü ve tutukluların yaşam haklarını ve insanlık onurlarını korumayı temel ilke olarak belirler. Sağlık sorunları nedeniyle adli tıp raporu ile kesinleşmiş yaşamsal tehlike içinde olan hükümlüler yönünden af talebi bir haktır. Ancak, bu hakkın ayırımsız, aynı durumda olan tüm tutuklu ve hükümlüler yönünden eşit bir biçimde uygulanması gerekir” diye belirtti.

    "HASTA İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR"

    Kılıç hakkında bahsedilen sağlık gerekçelerinin gerçek dışı iddialardan ibaret olduğunu sözlerine ekleyen Sarıhan, “Sanık hakkında 7 emniyet görevlisinin tanıklığı, video ve bant kayıtları bulunmaktadır. Hastalığının yaşamsal tehlike oluşturduğu bilgisinin doğru olup olmadığı konusunda bu raporun içeriği hakkında bilgimiz olmadığından bir değerlendirme yapma olanağımız yoktur. Basında yer alan bilgiye ilişkin olarak ‘hasta’ olduğu saptaması af için gerekçe olamaz" dedi.

    "KARARI KAYGIYLA KARŞILIYORUZ"

    “27 yıldan beri devam etmekte olan bu davada iktidarların davaya yaklaşımı ne yazık ki hep yanlı bir çizgi izledi. Pek çok sanık ve hükümlü yurtdışına çıktı ve iadeleri sağlanmadı” hatırlatmasında bulunan Sarıhan, şunları söyledi:

    "Cezaevlerinde bulunan sanıkların özel korundukları savı sıkça basında yer aldı. Sanık avukatları, televizyon programlarında adeta yakılanları suçlu gösteren açıklamalar yaptı. Dava halen kimi sanıklar yönünden devam ediyor. Kamuoyunun özenle izlediği ve vahameti nedeni ile çok can yakıcı olan bu olayla ilgili af kararının, yasa önünde eşitlik ve hükümlünün nedamet getirme durumu yönünden değerlendirilmesi gerekirdi. Biz bu sanığın nedametine ilişkin 27 yıldır tek bir açıklama bilmiyoruz. İnsan Hakları Derneği’nin ve Adalet Bakanlığı’nın kayıtlarına göre yüzlerce ağır hasta hükümlünün salınma beklediği ve muhataplarının bu talepleri öncelemediği bir süreçte, insanlığa karşı suç faili olan sanık hakkındaki bu kararı kaygıyla karşılıyoruz."

    "TÜMÜNÜN SERBEST BIRAKILMASI GEREKİYOR"

    Mehmet Acettin

    Mehmet Acettin | Fotoğraf: MA

    İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu Üyesi Mehmet Acettin ise bu kararın vicdan muhakemesi yapıldığında bir adaletsizliğin olduğunu herkesin rahatlıkla görebileceğine vurgu yaptı. Acettin, "Biz her zaman şunu söylüyoruz; cezaevlerinde çok fazla ağır hasta tutuklu var. Bu hasta tutukluların tümünün serbest bırakılması gerekiyor. Hukukun üstünlüğünü savunuyor, her hafta bunun için eylemler yapıyoruz. Bakıma ihtiyacı olan onlarca hasta tutuklu var. Avukat arkadaşlar görüşe gittiklerinde çoğu tutuklu görüşe bile çıkamıyorlar. Alınan bu kararın gerçekten ihtiyacı olan hasta tutuklulara da uygulanması gerekiyor" dedi. (İstanbul/MA)

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Katliamı hükümlüsü Ahmet Turan Kılıç'ı affetti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Katliamı hükümlüsü Ahmet Turan Kılıç'ı affetti

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Barış Manço, kendi adını taşıyan ve yenilenen vapurla anılıyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Laik ve demokratik bir Filistin mücadelesi şimdi daha önemli

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Devletten bir şey beklemeyin, çok meşgul

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Erdoğan’ın Astana ve Soçi çıkışı Rusya’yla krizin habercisi mi? (2)

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Carlsen, rekoru tarihe gömdü

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    2020’de Internet’in durumu

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Çelişkiler aydınlığın öncüsüdür

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Çok mu komik!
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İstanbul Valiliği: Silivri depreminde hasar gören 8 okul yıkılıp yeniden yapılacak
    İstanbul Valiliği: Silivri depreminde hasar gören 8 okul yıkılıp yeniden yapılacak

    İstanbul Valiliği, 8 okul binasının yıkılıp yeniden yapılmasına, iki okulun da güçlendirilmesine karar verildiğini duyurdu.

    Avukat Şenal Sarıhan'dan, Madımak Katliamı failinin serbest bırakılmasına tepki
    Avukat Şenal Sarıhan'dan, Madımak Katliamı failinin serbest bırakılmasına tepki

    Sivas Katliamı faillerinden Ahmet Turan Kılıç'ın serbest bırakılmasına tepki gösteren dava avukatı Şenal Sarıhan, "Bu kararı kaygıyla karşılıyoruz" dedi.

    Stockholm'de vizon çiftliklerinin kapatılması için eylem
    Stockholm'de vizon çiftliklerinin kapatılması için eylem

    Evrensel'e konuşan Hayvan Cephesi Eş Sözcüsü Rebecca Hansson, vizon çiftliklerinin kapatılması için yapılan eylemi anlattı.

    Çin'deki Türkiyelileri getirecek uçak Vuhan'dan havalandı
    Çin'deki Türkiyelileri getirecek uçak Vuhan'dan havalandı

    Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den Türkiyelilerin tahliyesini yapacak TSK'ye ait kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentinden yola çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs salgını durdurulamıyor: Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 259'a çıktı
    Koronavirüs salgını durdurulamıyor: Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 259'a çıktı

    Koronavirüs salgınından etkilenenlerin sayısına her geçen gün yüzlerce kişi ekleniyor. Çin’de koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 259'a yükseldi.

    İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrıldı, sancılı süreç devam edecek
    İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrıldı, sancılı süreç devam edecek

    Birleşik Krallık, yerel saatle 23.00’te resmi olarak Avrupa Birliği üyeliğinden ayrıldı. 47 yıllık resmi beraberlik sonlanırken geçiş süreci yıl sonuna kadar devam edecek.

    GÜNCELLENDİ
    Beklenen İstanbul depremi: Milyonları mucize mi kurtaracak?
    Beklenen İstanbul depremi: Milyonları mucize mi kurtaracak?

    İBB ve AFAD raporlarına göre olası İstanbul depreminde yaklaşık 50 bin bina yıkılacak. Milyonlar risk altında. Lakin önlem yok! İMO İstanbul Şube Başkanı Suna, ‘Deprem öncesine odaklanmalı" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Elazığ depreminden sonra çadırda kalan aile: Depremde ölmedik, soba bizi zehirleyecek
    Elazığ depreminden sonra çadırda kalan aile: Depremde ölmedik, soba bizi zehirleyecek

    Elazığ depreminden etkilenen Tilvan ailesi, 8 çocuklarıyla çadırda kalıyor. Soğuk hava nedeniyle soba yakan aile, “Depremden ölmedik, soba bizi zehirleyecek” diyor. 

    GÜNCELLENDİ
    12 şarkıda Barış Manço
    12 şarkıda Barış Manço
    Yazar Fatin Hazinedar: Masamın üstü bir 'harfiyat' alanı gibiydi
    Yazar Fatin Hazinedar: Masamın üstü bir 'harfiyat' alanı gibiydi
    Yaşamak fanatik bir düşünce hali
    Yaşamak fanatik bir düşünce hali
    Dilge Güney'den çocuk kitabı: Mavi Yıldız
    Dilge Güney'den çocuk kitabı: Mavi Yıldız
    Özdemir Asaf kimdir? Eserleri neler?
    Özdemir Asaf kimdir? Eserleri neler?
    GÜNCELLENDİ
    Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
    Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Eğitim Sen: Gerici vakıflara kaynak aktarılmasını istemiyoruz
    Eğitim Sen: Gerici vakıflara kaynak aktarılmasını istemiyoruz

    Başkentgaz adlı şirketin Kızılay üzerinden Ensar Vakfına kaynak aktarırken vergi kaçırmasına Eğitim Sen Manisa Şubesi tepki gösterdi.

    Çiğli’de çeşitli iş kollarında çalışan işçiler bir araya geldi
    Çiğli’de çeşitli iş kollarında çalışan işçiler bir araya geldi

    Çiğli OSB’de farklı iş kollarında çalışan işçiler sorunlarını konuşup çözüm yolları aramak için bir araya geldi. İşçiler en önemli sorunun örgütsüzlük olduğunu dile getirdi.

    TMMOB İzmir İKK'den Urla ve Çeşme açıklaması: Bu acele karar rant için
    TMMOB İzmir İKK'den Urla ve Çeşme açıklaması: Bu acele karar rant için

    TMMOB İzmir İKK Çeşme ve Urla’daki 511 adet taşınmazın acele kamulaştırılması kararına ilişkin basın toplantısı düzenleyerek, “Rant politikaları ile yargı sürecinde mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP'li Gülizar Biçer Karaca: Yandaş vakıflara belediye kıyağı
    CHP'li Gülizar Biçer Karaca: Yandaş vakıflara belediye kıyağı

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Sayıştayın tespit ettiği Denizli Büyükşehir Belediyesinde yapılan mevzuata aykırı işlemleri kamuoyuyla paylaştı.

    Deprem için toplanan yardımların engellenmesine tepki: Ayrıştırma kabul edilmez
    Deprem için toplanan yardımların engellenmesine tepki: Ayrıştırma kabul edilmez

    İzmir Düşünce Topluluğu, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası toplanan yardımlarının hükümet eliyle engellenmesine tepki göstererek yazılı açıklama yaptı.

    Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u aldığı günün akşamı sofrasında ne vardı?
    Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u aldığı günün akşamı sofrasında ne vardı?

    Ahmet Uhri bugünden itibaren her cuma , "Kimliksiz" isimli köşesiyle Evrensel Ege Sayfaları'nda olacak.