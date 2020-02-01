Barış Manço, kendi adını taşıyan ve yenilenen vapurla anılıyor

Barış Manço, hayatını kaybetmesinin 21'inci yılında, kendi adını taşıyan vapurla düzenlenecek özel seferle anılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Şehir Hatları tarafından 2 Şubat Pazar günü Barış Manço Vapuru ile ücretsiz sefer düzenleneceği ve Manço ailesinin de seferde yer alacağı belirtildi.

Kadıköy-Beşiktaş iskelesinden 10.30'da, Beşiktaş-Kadıköy iskelesinden de 11.00'de hareket edecek olan Barış Manço Vapuru, 12.00'de Kanlıca İskelesi'ne yanaşacak. Mezar ziyaretinin ardından dönüş yoluna geçecek vapurda Manço ailesi, dostları ve sevenleri, Barış Manço'nun şarkılarını seslendirecek.

2 Şubat Pazar günü yapılacak Barış Manço vapuru programı şöyle:

10.30 Kadıköy Beşiktaş İskelesi hareket

11.00 Beşiktaş İskelesi hareket

12.00 Kanlıca İskelesi

12.00-13:30 Mezarlık ziyareti

13.40 Kanlıca İskele dönüş hareket

14.40 Beşiktaş varış

15.10 Kadıköy Beşiktaş İskelesi Varış ve Etkinlik Sonu

(HABER MERKEZİ)

12 şarkıda Barış Manço

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