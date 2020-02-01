Barış Manço, kendi adını taşıyan ve yenilenen vapurla anılıyor
Barış Manço, hayatını kaybetmesinin 21'inci yıl dönümünde kendi adını taşıyan vapurla düzenlenecek özel seferle anılıyor.
Barış Manço Vapuru | Fotoğraf: AA
Barış Manço, hayatını kaybetmesinin 21'inci yılında, kendi adını taşıyan vapurla düzenlenecek özel seferle anılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Şehir Hatları tarafından 2 Şubat Pazar günü Barış Manço Vapuru ile ücretsiz sefer düzenleneceği ve Manço ailesinin de seferde yer alacağı belirtildi.
Kadıköy-Beşiktaş iskelesinden 10.30'da, Beşiktaş-Kadıköy iskelesinden de 11.00'de hareket edecek olan Barış Manço Vapuru, 12.00'de Kanlıca İskelesi'ne yanaşacak. Mezar ziyaretinin ardından dönüş yoluna geçecek vapurda Manço ailesi, dostları ve sevenleri, Barış Manço'nun şarkılarını seslendirecek.
2 Şubat Pazar günü yapılacak Barış Manço vapuru programı şöyle:
- 10.30 Kadıköy Beşiktaş İskelesi hareket
- 11.00 Beşiktaş İskelesi hareket
- 12.00 Kanlıca İskelesi
- 12.00-13:30 Mezarlık ziyareti
- 13.40 Kanlıca İskele dönüş hareket
- 14.40 Beşiktaş varış
- 15.10 Kadıköy Beşiktaş İskelesi Varış ve Etkinlik Sonu
(HABER MERKEZİ)
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