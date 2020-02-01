Finlandiya terör yasasını sertleştiriyor

Finlandiya hükümeti, ülkenin güvenliğini iyileştirmek gerekçesiyle terör yasasını sertleştirmeye hazırlanıyor. İçişleri Bakanı Paula Risikko, mümkün olduğu kadar hızlı bir biçimde yasalarda değişiklik yaparak sivil istihbarat çalışmalarını güçlendireceklerini söyledi.

Sağ partilerin koalisyon hükümeti döneminde de istihbarat çalışmalarının güçlendirilmesi gündeme gelmiş, Adalet Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve İletişim Bakanlığı, yeni bir terör yasasının hazırlanması için ortak bir çalışma başlatmıştı. Sanna Marin'in başbakanlığında kurulanan yeni koalisyon hükümetinin amacı yarım kalan çalışmayı tamamlayarak yeni terör yasasını bu hükümet döneminde parlamentodan geçirmek.

Yle haber ajansında yer alan haberde yeni yasa, Finlandiyalı kurumların ülke ve vatandaşlara tehdit oluşturabilecek potansiyel tehlikeleri belirleme ve internet trafiğini denetlemedeki yetkilerini tanımlayacak. Yasa sayesinde Finlandiya istihbarat polisinin diğer kurumlarla işbirliği yaparak terör faaliyetlerini açığa çıkarma ve engellemede, yasa dışı casusluk çalışmalarını deşifre etmede, kitlesel imha silahlarının yaygınlaşmasını ve örgütlü suçluluğu engellemede daha verimli çalıma yürütebileceği belirtiliyor.

TERÖR EYLEMLERİNİN ENGELLENEBİLECEĞİ ÖNE SÜRÜLÜYOR

Yasanın parlamentodan geçmesi durumunda kurumların telefonları dinleme, internet trafiğini denetleme, Finlandiya'da terörist olduğundan kuşkulananlar için diğer ülkelerle işbirliği yapma yetkilerini arttırılacak. Hükümet, önceden edinilen istihbarat bilgileri sayesinde kurumların müdahalede bulunabileceğini ve terör eylemlerini engelleyebileceğini öne sürüyor.

Ancak bireylerin kişilik hakları ve haberleşme özgürlüklerinin nasıl güvence altına alınacağı bir sorun oluşturuyor. Elde edinilecek bilgilerin kullanılma izninin kimler ve hangi kurumlar tarafından denetleneceği ve bunun için yeni bir kurumun oluşturulup oluşturulmayacağı belirsiz.

CEZAİ YAPTIRIMLAR

Hükümet, terörist örgütlerin yanı sıra terörist bireyleri de finanse edenlere ceza verilmesini öneriyor. Terörist bireyleri finanse edenler 4 ay ila 6 yıl arasında hapis cezalarına çaptırılabilecek. Finanse etme girişim aşamasında kalsa bile suç olarak kabul edilecek. Terör örgütlerini finanse etmenin üst sınırı da 3 yıldan 6 yıla çıkarılacak.

Bu değişikliklerin gerçekleşebilmesi için anayasada değişiklik yapılması gerekli. Ancak bu hiç de kolay görünmüyor. Anayasanın değiştirebilmesi için parlamentonun karar alması yetmiyor. Yapılacak seçimlerden sonra yeni oluşturulacak parlamentonun da değişikliği kabul etmesi gerekiyor.

Beklemek istemeyen hükümet, anayasayı değiştirebilmek için “Hızlandırılmış Rota” olarak bilinen kuralı uygulamak istiyor. Bunun olabilmesi için parlamentodaki milletvekillerinin altıda beşinin yasayı acil olarak kabul etmesi, daha sonra da her üç milletvekilinden ikisinin anayasa değişikliğini onaylaması gerekiyor. (Stockholm/EVRENSEL)

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