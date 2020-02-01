Stockholm'de vizon çiftliklerinin kapatılması için eylem

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Hayvan hakları savunucuları, İsveç’in başkenti Stockholm’de vizon çiftliklerinin kapatılması için bir protesto düzenledi.

Kentin taşıt trafiğine kapalı işlek caddelerinden Drottningsgatan’da düzenlenen protestoya katılan hayvan hakları savunucuları, vizon çiftliklerinin kapatılmasının yanı sıra hayvanların kafeste tutulma uygulamasına son verilmesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Protestoyu düzenleyen Hayvan Cephesi (Djurfronten) adlı örgütlenmenin Eş Sözcüsü Rebecca Hansson, Evrensel’e örgütlerinin amaç ve çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Hayvan Cephesi’nin amacının kürk sanayisinin hayvanları kullanmasını engellemek olduğunu söyleyen Hansson, İsveç’te kürkleri için çiftliklerde yetiştirilen vizonların çok sıkışık bir biçimde kafeslerde tutulmalarına karşı olduklarını ve hayvanların serbest bırakılmaları için mücadele ettiklerini belirtti.

Hayvan Cephesi’nin 2010 yılından beri İsveç’te bulunan vizon çiftliklerinde çektikleri filmleri yaygınlaştırarak kamuoyunu hayvanların yaşam koşulları hakkında bilgilendirdiklerini ve "Vizonlara ihanet" adını verdikleri bir kampanya başlattıklarını söyledi.

"HAYVANLARA EZİYETE SON VERİLSİN"

Her yıl ortalama 1 milyon vizonun, kürkleri için gazlanarak öldürüldüklerini söyleyen Hansson, "Biz hayvanlara eziyete son verilmesini ve serbest bırakılmaları için mücadele ediyoruz" dedi.

Esas adı Hayvan Kurtuluş Cephesi olan örgütlenme, polis tarafından İsveç’in en radikal hayvan hakları örgütü olarak kabul ediliyor.

Hayvan Cephesi, Çevre Partisi Yeşiller’in eski bir siyasetçisi olan Richii Klinsmeister tarafından kuruldu. Örgüt, çiftlik sahiplerini ölümle tehdit etmek ve çiftliklere zorla girerek hayvanları serbest bırakmakla suçlanıyor.

Hayvan Cephesi’nin Eş Sözcülüğünü yapan Klinsmeister, 2010 yılında çiftlik sahiplerine yönelik tehdit ve saldırılarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanmış 2 yıl cezaevinde yatmıştı.

İsveç'te hayvan hakları savunucularından eylem