Adana'da kara yolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu

Adana-Ceyhan kara yolu üzerinde parçalanmış halde kadın cesedi bulundu. Olayın cinayet mi yoksa kaza mı olduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DHA'da yer alan habere göre olay, saat 06.00 sularında D- 400 karayolu Çakaldere mevkiinde meydana geldi. Mehtap Ateş adlı kadın, Konya’dan Adana’nın Ceyhan ilçesine arkadaşı Murat A.’yı görmeye geldi. İkili otomobil ile il merkezine doğru giderken, iddiaya göre Ateş, tuvalet ihtiyacının olduğun söyleyip, arkadaşından otomobili durdurmasını istedi. Araçtan inip, uzaklaşan Ateş, geri dönmeyince otomobilde bekleyen Murat A., onu aramaya başladı ve sonra Çakaldere mevkiinde yolda ceset parçaları olduğunu fark etti. Kıyafetinden, cesedin arkadaşı Ateş’a ait olduğunu anlayan Murat A., durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, genç kadının kimliği ve üzerine kan bulaşmış fotoğrafını buldu. İncelemenin ardından Mehtap Ateş'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

Murat A.’yı ifadesini almak için karakola götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (HABER MERKEZİ)

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