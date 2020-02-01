Çin'deki Türkiyelileri getirecek uçak Vuhan'dan yola çıktı

Koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türkiye vatandaşlarının tahliyesini yapacak Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentinden yola çıktı. Bakan Koca, uçağın tahmini olarak saat 20.00'de ineceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı" ifadeleri kullanıldı.

"6 KİŞİ DÖNMEKTEN VAZGEÇTİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Tahliye uçağımız Vuhan’dan havalandı. Yolu açık olsun. 6 kişinin Türkiye’ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı"

BAKAN KOCA: ZEKAİ TAHİR HASTANESİNE NAKLEDİLECEKLER

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. Bakan Koca, Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye yola çıkan uçakta bulunanlarda herhangi bir virüs bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

Uçağın Ankara'da Etimesgut'a tahmini olarak saat 20.00'de ineceğini söyleyen Bakan Koca, yolcular, mürettebat ve sağlık ekibiyle birlikte toplam 62 kişinin 17 adet ambulansla Zekai Tahir Hastanesine nakledileceğini, burada 14 gün boyunca her üç günde bir tetkik yapılması süretiyle gözlem altında tutulacaklarını açıkladı. Bakan Koca, kendi iradesiyle gelmek istemeyen Türkiyelilerin aldığı kararın gerekçesini bilmediğini belirtti. Koca, şunları söyledi:

"Aileleriyle birlikte 32 Türk vatandaşı, 6 Azerbaycan vatandaşı, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere toplamda 42 yolcumuz hem Çinli yetkililer hem de oraya gönderdiğimiz sağlık ekibimiz tarafından kontrol edildi. Hiçbirinde en ufak bir hastalık belirtisi olmadığını rahatça söyleyebiliriz. Zaten böyle bir durum olsaydı, yani şüpheli biri olsaydı onun uçuşuna da izin verilmeyecekti. Koruyucu kıyafetlerini ve maskelerini takan yolcularımız yol boyunca sağlık ekibimizin kurallarına riayet ediyor.

Uçağımız sabah 7'de Vuhan'dan hareket etti. Bugün gerçekleştirilen bilim kurulunun 5. toplantısında Vuhan'dan tahliye edilen vatandaşlarımızla ilgili planladığımız sağlık tedbirlerini bir kez daha gözden geçiriyoruz. Eğer her şey planlandığı gibi giderse uçağımız saat 20:00 civarında Ankara Etimesgut'a inecek. Uçak pistin tamamında hangarların arkasında en uzak alana çekilecek. Uçağın mürettebatı, sağlık ekibi ve yolcular dahil olmak üzere toplam 62 kişi 17 ambulansımız ile hızlıca kendileri için hazırlanan hastaneye nakledilecek.

Uçak indiğinde hangi yolcunun hangi ambulansla hastanede hangi odaya yerleşeceğine kadar tüm detaylar planlandı. Başkan hasta bulunmayan, doktor Zekai Tahir Hastanesinde 14 gün gözlem altında tutulacaklar. Üç günde bir her birinin tetkikleri alınacak. Tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak. Sağlık çalışanlarımızın sağlıkları da özel kıyafetlerle emniyet altına alınacak. Çin'den gelen vatandaşlarımızın hiçbiri hasta değil" dedi.

Fotoğraf: AA

"88 ŞÜPHELİ KİŞİDEN NUMUNE ALINDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne kadar farklı illerden bildirilen 88 koronavirüs şüphelisinden numune analiz edildiğini belirterek, "Şu ana kadar Türkiye’de koronavirüs tanısı alan hasta olmadı" dedi. Koca ayrıca Çin’in Vuhan kentinden getirilen 42 kişinin hiçbirinde en ufak bir hastalık belirtisi olmadığını da söyledi. (HABER MERKEZİ)

Koronavirüs salgını durdurulamıyor: Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 259'a çıktı

Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler? Koronavirüsten nasıl korunuruz?

Koronavirüs İtalya'ya da sıçradı

Sağlık Bakanı: 11 bin kişi tarandı, Türkiye'ye giriş yapan koronavirüslü vaka yok