Çin'deki Türkiyelileri getirecek uçak Vuhan'dan havalandı

Koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türkiye vatandaşlarının tahliyesini yapacak Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentinden yola çıktı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı" ifadeleri kullanıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Tahliye uçağımız Vuhan’dan havalandı. Yolu açık olsun. 6 kişinin Türkiye’ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı."

BİLİM KURULU TOPLANACAK

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 10.00’da Çin'den tahliye edilen yurttaşlar hakkında açıklamalarda bulunmak üzere toplanacağı bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 12.00’de Çin’den tahliye edilen yurttaşlar ve koronavirüs konusundaki güncel gelişmeler hakkında basın açıklaması yapacak. (HABER MERKEZİ)

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