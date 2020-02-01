Midilli'de mültecilerle dayanışma sürüyor

Gül Ertunan KARAASLAN

Midilli

Midilli'de Moria Kampında kalan mülteci kadınlar yürüyüş düzenledi. Yürüyüş ada sakinlerinden büyük destek gördü. Yürüyüş sonrasında açık oturum, akşam da mültecilerin de yer aldığı bir etkinlik düzenlendi. Daha önce ada sakinleri de mülteci haklarının korunması talebiyle yürüyüş gerçekleştirmişti.

Yaşadıkları insanlık dışı koşullara ve adada geliştirilmeye çalışılan ırkçı, şoven ve mülteci karşıtı dalgaya karşı kampta bulunan kadınlar yürüyüş düzenledi. Moria Kampı'nda saat 11.00’de 150-200 kadınla başlayan yürüyüş daha sonra 600 kişiye ulaştı.

“Biz tutsak değil göçmeniz” sloganları atan ve bir süreliğine anayolu trafiğe kapatan eylemciler belediye binasına, oradan da “Adamızı geri istiyoruz” pankartının asılı olduğu tiyatroya geldiler.

Yürüyüşün ardından Mozaik'te düzenlenen açık oturumun sonrasında etkinlikler gün boyu devam etti.

Midilli Adası'nda hükümetin kışkırtmasıyla mülteci karşıtı yürüyüş yapıldı