Tarhan SITKI

Çerkezköy

Türk Metal’in MESS grup toplu iş sözleşmesinde yüzde 17’ye imza atmasına işçilerin tepkileri sürüyor. İşçilerin beklentilerinin düşürüldüğünü ifade eden B/S/H işçileri, “Ölümle tehdit edip sıtmayı kabullendirdiler” dedi.

Çerkezköy’deki B/S/H fabrikasında çalışan işçiler “Bu sözleşme iyi gibi gözüküyor ama bundan önceki yıllarda daha yüksek rakamlara imza attığımız oldu fakat zamlar üst üste gelince 6 ay sonra elimizde bir şey kalmadı. Yine böyle olacak” dedi. Türk Metal’in sürekli fabrikada düşük zam söylentileriyle işçinin beklentisini düşürdüğünü söyleyen işçiler “Bizi ölümle tehdit edip sıtmayı kabullendirdiler. Sözleşmeye imza atılacağı saatlerde bile daha düşük zamlardan bahsedilip işçinin nabzı ölçülüyordu. Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin imza atılmasını kabul etmeyip, grev kararlarının arkasında olması doğru olan tavırdı ama bize fikrimiz bile sorulmadan iki gün kapalı kapılar ardında konuşulup sözleşme imzalandı” diye konuştu.