Malatya’da 8 bin 115 konut hasar gördü

Malatya Valiliği, yaptığı açıklama ile 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan tespitlere göre 505 yapının yıkıldığı, 4 bin 799 konutun ağır, 3 bin 316 konutun ise az hasarlı olduğu bilgisini paylaştı.

Açıklamada Doğanyol'da 128, Battalgazi'de 71, Pütürge'de 135, Kale'de 170 ve Yeşilyurt'ta 1 konut yıkıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada ağır hasarlı olarak belirlenen Doğanyol'da 413, Pütürge'de 2 bin 328, Battalgazi'de 973, Yeşilyurt'ta 299, Kale'de 783 ve Akçadağ'da 3 olmak üzere toplamda 4 bin 799 konutun ağır hasar gördüğü, yine buralarda 3 bin 316 konutun ise az hasarlı olduğu tespiti yapıldı.

Ayrıca depremde 87 küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğu, 131 ahırın yıkıldığı, 1029'unun ise ağır hasar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan depremden dolayı hasar gören binaların ise yıkımına başlandığı belirtildi. (MALATYA)

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