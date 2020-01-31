Görme engellilerden "kör eden ilaç" skandalına tepki

Altı Nokta Körler Derneği, Kırıkkale Ünivesitesi Tıp Fakültesinde 36 kişinin göz arkasına iğne yapılan bir ilaç nedeniyle görme yetisini kaybetmesine tepki gösterdi.

Ankara'da Sakarya Caddesi'nde yapılan eylemde dernek üyeleri sık sık “Sağlık haktır kar konusu olamaz” sloganı attılar. Basın açıklamasında konuşan Altı Nokta Körler Derneği Ankara Şube Başkanı Hasan Tatar, göz arkasında kanama riski olan hastalara yapılan söz konsu alternatif iğnenin Avrupa ve birçok ülkede aslında haftada bir kullanımlık olarak üretildiğini söyledi. Yani bir iğne yapıldığında ilacın küçük şişesinin çöpe atıldığını anlatan Tatar, “Ancak bizde pahalıya geldiği düşünülerek büyük şişelerde üretiliyor. Aynı şişe içerisinde, her defasında enjektörler değiştirilerek çok sayıda hastada kullanıyor. Tıp otoriteleri bunun riskli olduğunu söylüyor. Bu yüzden Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 36 yurttaşımız kör olmuştur” dedi.

Türkiye'de nüfusun yüzde 10'undan fazlasının engelli, engellilerin de yüzde 10'unun görme engelli olduğunu kaydeden Tatar, “Toplumun diğer kesimleri artmak isterken biz yok olmak isteyen bir toplumuz” dedi. Dernek olarak sadece körlükten kaynaklı sorunların çözümü için değil, körlüğe karşı ve göz sağlığının korunmasını için de mücadele ettiklerini ifade eden Tatar, bu ihmallerin önüne geçilmesi talep ederek yetkilileri göreve çağırdı. (Ankara/EVRENSEL)