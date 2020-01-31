31 Ocak 2020 21:09
Sivas-Malatya kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Sivas'ta yoğun kar yağışının ardından Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı.
Sivas-Malatya kara yolu
Fotoğraf: DHA
Sivas-Malatya kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Bölgede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Sivas'ı çevre illere bağlayan yollarda zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kangal-Ulaş arasındaki yolun Yağdonduran mevkisi, etkili olan tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Sivas'tan Malatya istikametine giden araçlar Ulaş ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas yönüne seyredenler de Kangal ilçesinde bekletiliyor.
Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi, çalışmalar tamamlanınca araçların geçişine izin vereceklerini sözlerine ekledi. (Sivas/AA)
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