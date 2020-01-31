31 Ocak 2020 19:42

Meclis personel sandığında usülsüzlük

TBMM Personeli Yardımlaşma Sandığı'nda yapılan seçimin ardından, milyonlarca lirayı bulan usülsüz krediler verildiği ortaya çıktı. Usulsüzlükler arasında zimmete para geçirmek de var.

TBMM Personeli Yardımlaşma Sandığı toplantısı

Fotoğraf: Birkan Bulut/ Evrensel

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    Birkan BULUT
    Ankara

    TBMM Personeli Yardımlaşma Sandığı'nda geçtiğimiz haftalarda yapılan seçimin ardından, bugüne kadar usülsüz krediler verildiği ortaya çıktı. Meclis başkanlığına ve adli mercilere ulaşan olayda, zimmete para geçirmenin de olduğu belirtiliyor. Ayrıca usülsüzlüğün milyonlarca lirayı bulduğu iddia ediliyor. 

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çalışan personelin ücretlerinden kesilerek oluşturulan yardımlaşma sandığında, 15 Ocak'ta yapılan genel kurul ile yeni yönetim belirlendi. Ancak Mustafa Köksal'ın başkanlığını yaptığı yeni yönetim göreve geldiğinde sandık bulunan hesaplarda bazı usülsüzlükler tespit etti. Hesaplar incelendiğinde bazı kişilere çok yüksek miktarlarda krediler verildiği belirtilirken, ayrıca zimmete para geçirme de olduğu iddia ediliyor. Bunun üzerine konu Meclis Başkanlığı, Meclis Sekreterliği ve adli mercilere iletildi. 

    MECLİS'TE BU KEZ ÇALIŞANLAR TOPLANDI

    Yaşananlarla ilgili bilgilendirme yapılması için dün meclis personeli toplantıya çağrıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı toplantıda eski ve yeni yönetim kurulu başkanları açıklamalarda bulundu. Son genel kurulda seçilen yönetim kurulu başkanı Mustafa Köksal, usülsüzlüğün tespit edilmesinin ardından idari ve adlı takibi başlattıklarını açıkladı. 1380 üyenin hakkını korumak için toplandıklarını belirten Köksal, sorumluların belli olduğunu aktardı.

    20 OCAK'TA TESPİT EDİLDİ

    Ardından söz alan Denetim Kurulu Üyesi Hikmet Yıldız, "20 Ocak'ta hesaplar istenildi ve büyük usulsüzlük olduğu görüldü. TBMM genel sekreterine ve başkanına ilettik. 24 Ocak'ta suç duyurusunda bulunduk. Sandık tüzüğüne uygun hareket etmeyen ve usülsüz kredi dağıtan bu kişileri size ve adalete teslim ediyorum" dedi. 

    'USÜLSÜZLÜK' DEĞİL, 'ŞÜPHE' SAVUNMASI 

    Eski yönetimden kurulu başkanı Şeref İba, iddiaları yalanlamayarak şöyle konuştu: "İçiniz ferah olsun, tespit ettiğimiz sandık tutarsızlıklarıyla ilgili sorumlular belli. Kesinleştikten sonra usulsüzlük diyebiliriz, şu anda şüphe var. Usülsüz dağıtılan krediler 2015 döneminden ve dekontlar üzerinden denetleme yapılıyor" dedi. 

    "ÖDEMEYENLERİ ÇAĞIRDIK"

    Sandığın batmadığını ve farklı bir bilgisayar programı nedeniyle hesaptaki tutarsızlıkların kolay fark edilemeyeceğini savunan İba, "Usülsüz verilen kredi varsa, kaç katı alıncaksa tahsil edeceğiz. Zaten ödemeyenleri çağırdık, vereceğiz diyorlar" diye konuştu. 

    SALONDAN TEPKİLER

    Eski başkan İba'nın konuşması salondan gelen sorular ve tepkilerle sıkça kesildi. Bir meclis çalışanı, "7 milyon TL gitti deniyor. Bu konuda bizi aydınlatın.  Bilgisayar arkasında program diyorsunuz Fetöcüler mi geldi ki bilgisayar arkasında?" dedi.

    3 KİŞİNİN TAPU KAYITLARI İNCELENİYOR

    Bir başka meclis çalışanı da iddialara adı karışan ve tapu kayıtlarının incelendiği belirtilen 3 kişinin açıklanmasını istedi. Tepkilerin artması üzerine Şeref İba, bu isimlerin Yücel Çakır, Bülent Çelik ve Barış Çelik olduğunu bildirdi. Bir meclis çalışanı da "Eğer seçim olmasaydı demek ki biz bunları öğrenemeyecektik. Yücel bey ne almış bunu bize söyleyin. Seçim olmasa demek ki devam edeceklermiş" diye tepki gösterdi.

    OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANACAK 

    Ardından meclis idarecilerinden oluşan divan 3 kişinin istifası nedeniyle yen yönetimin düştüğünü ve bu nedenle yeni bir yönetimin seçilmesi gerektiğini açıkladı. Ancak hem yeni yönetimdeki bazı isimlerin tepki çekmesi hem de bu toplantının seçim gündemli olacağının söylenmemesi nedeniyle meclis çalışanları oylama yapılmasını istemedi. 7 Ocak 2020 saat 15.00 tarihinde seçim gündemli olağanüstü genel kurul yapılmasına karar verildi.   

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