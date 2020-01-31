İstanbul Eczacı Odasından koronavirüs broşürü

İstanbul Eczacı Odası, "koronavirüs" ve "grip" hakkında hasta bilgilendirme broşürleri hazırladı. Broşürlerde koronavirüs ve gribin belirtileri, nasıl bulaştığı ve korunma yolları konusunda bilgiler yer alıyor.

Broşürde yer alan bilgiler şöyle:

Koronavirüs insanda soğuk algınlığı, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ciddi Akut Solunun Sendromu (SARS) gibi hastalıklara yol açabilen ve insan, yarasa, domuz, köpek, kemirgen ve kanatlılarda bulunabilen büyük bir virüs ailesidir.

2019 yılı Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde tespit edilen yeni koronavirüs 2019-nCoV olarak tanımlandı. Hastalığın kaynağı henüz tam olarak tespit edilememekle birlikte deniz ürünleri pazarında satılan vahşi hayvanlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Hastalığın insandan insana damlacık yolu ile bulaşabildiği bildirilmiştir. Kuluçka süresinin 2-10 gün arasında olduğu (14 güne kadar uzayabileceği) tahmin edilmektedir. Her yaştan insana koronavirüs bulaşabilir ancak bağışıklık sistemi zayıf olanlarda, astım, diyabet, kalp hastalığı gibi hastalıkları olanlarda, yaşlılar ve çocuklarda hastalık daha ağır seyretmektedir. Bulaşma hızı mevsimsel gribin yaklaşık 2 katıdır.

BELİRTİLERİ

Solunum yolu semptomları

Ateş

Öksürük

Boğaz ağrısı

Dispne (nefes darlığı)

CİDDİ VAKALARDA

Pnömoni (zatürre)

Ağır akut solunum yolu enfeksiyonu

Böbrek yetmezliği

KORUNMA YOLLARI

Henüz aşılama ile korunma sağlanamadığından aşağıda belirtilen kişisel temizlik kurallarına dikkat ederek, riskli kişi ve ortamlardan uzak durarak bulaşmanın önlenmesi önemlidir.

Alkol bazlı dezenfektan veya sabun ve su kullanarak eller sık sık temizlenmelidir.

Öksürürken ve hapşırırken ağız ve burun, dirseğin iç kısmı veya mendil ile kapatılmalıdır. Kullanılmış mendil hemen atılmalı, eller yıkanmalıdır.

Enfeksiyon yayılma riski olan kalabalık ortamlarda maske kullanılmalıdır.

Elleri yıkamadan ağız, burun ve göz ile temas ettirmekten kaçınılmalıdır.

Ateş ve öksürük gibi hastalık belirtisi olan kişiler ile yakın temastan kaçınılmalıdır.

Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk yaşıyorsanız erkenden doktora başvurun. Seyahat geçmişinizi ve size hastalık bulaştırma ihtimali olduğunu düşündüğünüz kişiler ile temasınızı doktorunuzla paylaşın.

Koronavirüs vakalarının yaşandığı bölgelere ziyaretlerinizde canlı hayvanlarla ve hayvanlarla temas eden yüzeylerle doğrudan, korumasız temastan kaçınmalısınız.

Çiğ veya az pişmiş hayvansal ürünlerin tüketiminden kaçınılmalıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenmeye ve uyku düzenine dikkat edilmelidir.

Hastalığın kedi, köpek gibi evcil hayvanlardan geçtiğine dair bir kanıt yoktur. Bununla birlikte evcil hayvanlar ile temas sonrası evcil hayvanlardan geçebilen bakteriyel enfeksiyonlara karşı ellerin su ve sabun ile yıkanması önerilmektedir.

TEDAVİSİ

Koronavirüs, bilinen antiviral ilaçlar ile tedavi edilememektedir. Belirtilere yönelik tedavi uygulanmaktadır.

Antibiyotikler virüslere karşı etkili değildir, ancak ikincil bakteriyel enfeksiyonlar gelişirse doktorunuz antibiyotik tedavisi önerebilir. (HABER MERKEZİ)

Görsel: İstanbul Eczacı Odası

Görsel: İstanbul Eczacı Odası

Görsel: İstanbul Eczacı Odası

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