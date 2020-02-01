Ford işçisi: Ben 110 bin lira kazandırdım, bana 450 lira zam verildi

Bir Ford Otosan işçisi

Kocaeli

2019 TİS’i 29 Ocak’ta imzalandı. Bizlere açıklanan rakam 18.49 oldu. Türk Metal Başkanı Pevrul Kavlak, sözleşme taslağını biz işçilerin oluşturduğunu söylemişti, peki masada imzayı atmadan önce bizlere neden sormadı? Yüzde 26 ile masaya oturup, onca eylem ve Bursa mitingi yapıldı, sadece maaşlara yüzde 17 yansısın diye mi bu kadar emek sarf edildi? Ayrıca bizler bir televizyon kanalı sayesinde sözleşmenin kaça imzalandığını öğrendik. Türk Metal’in şov yapmaktan öteye gitmediğini de bu sayede hep beraber öğrenmiş olduk. Öncelikle kendileri işçinin beklentisini minimum seviyede tutmak için algı operasyonu yapıp yüzde12-13’ten bahsettiler. Sözleşmenin imzalandığı akşam da yüzde 15.60 olarak duyurup, milletin nabzını kontrol ettiler, ‘Zafer kazandık’ diyebilmek için. Gerçek şu ki, bizleri yüzde 17 ile MESS’e masa başında sattılar. Pevrul Kavlak’ın basın açıklamasında söylediği söz dikkat çekiciydi. ‘Sizlerin beklentisinin üstünde zam aldık’ dedi. Bizim beklentimiz neydi peki? Bu kadar çabadan sonra taslağın tamamının alınmasını, yüzde 26 zammı bekliyorduk. Pevrul Kavlak böyle diyerek aylardır yaptıkları algı operasyonunu da bence itiraf etmiş oldu. O kadar uğraştık, beklentiyi düşürdük, şimdi de bir yalan balonu ile yüzde 17’yi zafer gibi gösterdik. O unuttu, ben ekleyeyim, siz de bunu yediniz!

Ayrıca kendileri memurun, emeklinin ne oranda zam aldığını, ülkenin ekonomik krizde olduğunu söyledi. Bursa mitinginde konuştuğu çarşı pazar enflasyonuydu. Arkadaşlar doğal gaza, elektriğe, ekmeğe daha doğrusu bizim yaşayabilmemiz için gerekli olan temel maddelere gelen zamların yüzde 30’un çok üstünde olduğunu hepimiz biliyoruz. Fabrikalarımızın durumundan bahseden Pevrul Kavlak patronların kriz de olsa kâr oranlarını geçen yıla göre ne kadar artırdığından söz etmedi. Örneğin; Ford Otosan patronunun kişi başına 110 bin lira kâr ettiğini söylemedi. Sadece ben patrona 110 bin lira kazandırmışım, o bana 450-500 lira zam vermiş, benim kazandırdığımın yanında onun verdiği devede kulak misali kalmıyor mu? Neden bu gerçeği de anlatmadın Pevrul Kavlak? Sen anlatmazsın tabii ama ben anlatayım. Bana 500 lira zam alman mı zafer, patron kârını katlarken beni yoksulluğa mahkum etmen mi? Söylesene hangisi?

Yanılmıyorsam 2012 sözleşmesinde anlaşma sağlandığında elimize geçen toplu parayla eşime bir bilezik almıştım. Bu sözleşme sonunda elimize geçen para aynı bileziğin sadece üçte birine denk geliyor. Pevrul Kavlak aradaki farkın kazanç mı yoksa kayıp mı olduğunu bu hesapla daha iyi anlayacaktır. Arkadaşlar Türk Metal Sendikasının biz işçi sınıfına uyguladığı ya da dayattığı şey beklentilerimizin en alt seviyede olması. Kendilerinin de bunun üstüne çıkıp büyük zafer kazandık demesi alışılagelmiş olaydır. Biz işçiler artık bu oyunları ne yazık ki yemiyoruz. Pevrul Kavlak sadece kendini kandırır.

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